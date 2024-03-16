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彭博：馬克宏傳5月巴黎接待習近平　料將談論貿易與俄烏問題

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中,習近平,中法。（圖／路透社）

▲馬克宏去年訪中後，曾稱歐洲不應捲入台海紛爭。如今有傳聞指出，他可能在5月招待習近平訪法，下同。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

法國總統馬克宏去年出訪中國後，聲稱「歐洲不應捲入台海紛爭」，引發國際譁然。如今，彭博社引述消息指出，由於歐盟與中國之間的貿易緊張局勢依舊，馬克宏計劃於今春在巴黎接待中國國家主席習近平，雙方屆時可能就貿易問題與俄烏戰爭進行討論。

知情人士透露，習近平將在中法建交60週年之際出訪法國，目前初步的訪問日期已確定為5月，但相關計劃仍有可能改變。馬克宏辦公室發言人拒絕證實習近平訪法的行程，而中國外交部也尚未回應彭博社發出的置評請求。

報導稱，雖然習近平此行的主要目的是為了慶祝中法情誼，但2國的貿易爭端與地緣政治分歧，依舊讓雙方關係十分緊繃。歐盟也因為習近平在俄羅斯入侵烏克蘭後，依舊支持俄羅斯總統普丁，而深感不滿，更明確表示不會將貿易與安全問題分開。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

與此同時，法國去年改變了其電動車補貼的規定，將中國電動車模組的廠商排除在相關補助外，讓北京憤怒不已，直斥巴黎相關行為具有歧視與保護主義的意味。作為報復，中國最近對歐洲進口的白蘭地和酒類商品展開了「反傾銷」調查。

一位熟悉情況的人士表示，馬克宏將在習近平的法國行期間，強調法國新的電動車補助措施並未針對中國，並重申與中國對話是法國的外交政策核心。

報導指出，中法2國相信也將在習近平訪法期間就俄烏戰爭進行討論，因為馬克宏的外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）與中國外交部長王毅，一直在俄烏戰爭的議題上保持密切聯繫。

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