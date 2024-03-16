俄軍狂轟受不了！烏邊境小鎮急撤4500人　已3死14傷

▲烏克蘭靠近俄羅斯的蘇梅地區因被猛烈轟炸，而開始疏散居民，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭北部與俄羅斯毗鄰的蘇梅地區（Sumy）遭受長時間猛烈砲擊，至今已造成3死14傷。當地官員15日證實，當局已開始大規模撤離相關地區的居民。

據路透社報導，蘇梅地區軍事管理部門在Telegram寫道，有鑑於蘇梅當地遭受的襲擊越發猛烈，接近俄羅斯邊境的Velikopysarska社區一帶，過去3天已有180多名居民被疏散。

地方政府表示，當地是蘇梅地區「砲火最劇烈」的地區之一，過去5天已奪走了3條人命，並導致13人受傷，因此當局將陸續疏散蘇梅22個村莊的4500多名居民。不過，相關單位並未透露疏散的具體時間表。

Velikopysarska距離俄羅斯邊境只有幾公里遠。地方當局本周指出，當地近日遭一群自稱是反克宮的人士入侵，聲稱要對當地展開「軍事行動」，為Velikopysarska造成了相當大的破壞。

鄰近的俄羅斯庫爾斯克州州長斯塔洛沃伊特（Roman Starovoit）宣稱，其防空部隊在14日晚間擊落了3架烏克蘭無人機，而別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）則指出，截至14日為止，他管轄的地區仍在承受猛烈砲擊，並導致1人受傷。格拉德科夫在13日晚間視察邊境地區後，表示該地區沒有敵軍。

路透社目前仍無法獨立核實雙方有關軍事活動的說法。