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烏軍「海妖部隊」300人空襲一次喪命　俄副參謀長：摧毀3套愛國者

▲▼烏克蘭軍人，烏軍2024年3月15日在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近檢查並發射迫擊砲。（圖／路透）

▲俄羅斯宣稱殲滅300名烏克蘭軍人。圖為烏軍士兵15日在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近發射迫擊砲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國防部16日表示，俄軍在最近一次「空中彈藥的精準打擊」中殲滅了多達300名烏克蘭士兵，另外，最近一周內還摧毀了3套愛國者飛彈系統。據報導，空襲的地點並未曝光，但俄副參謀總長宣稱，目標是烏克蘭海妖特種部隊部署之地。對此，烏方暫未發表回應。

根據CNN報導，俄羅斯國防部指出，俄軍副參謀總長金恩（Alexei Kim）在聯合部隊（Joint Group of Forces）總部會議上向國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）進行匯報，有多達300名烏克蘭士兵在一次空中彈藥精準打擊中喪命。

▲▼烏克蘭軍人，烏軍2024年3月15日在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近檢查並發射迫擊砲。（圖／路透）

▲烏軍正在檢查迫擊砲彈藥。（圖／路透）

金恩沒有透露空襲的確切時間與地點，但宣稱襲擊目標是烏克蘭國防情報總局下屬海妖（Kraken）特種部隊的部署地點。他還表示，俄軍的偵察與打擊系統發揮有效作用，僅在過去一周以來，就摧毀了烏克蘭3套美製愛國者飛彈系統、1套吸血鬼（Vampire）多管火箭砲發射器、10多套外國製火砲系統，以及燃料和彈藥庫。

俄羅斯國防部表示，金恩告訴蕭依古，在俄軍的高精準度武器和攻擊無人機之下，烏克蘭武裝部隊在軍備與軍力方面都遭受重大損失。烏軍方面並未回應，CNN也無法獨立核實相關數據。

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