乾爹出價3000多萬「只求睡一晚」　AV女模濕身讓粉絲嗨翻

▲珍娜面容姣好、身材曼妙，光是在Instagram就有200多萬粉絲。（圖／翻攝Instagram@jennalee，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國AV女模珍娜（Jenna Lee）面容姣好、身材火辣，經常在Instagram分享性感日常，也在Onlyfans經營色情頻道，獲得廣大網友支持。她曾被億萬富翁開價「一晚100萬美元（約新台幣3162萬元）」，換取共度春宵的機會，最新發布的濕身影片，也再度引發粉絲狂熱朝聖。

2022年4月，珍娜在podcast節目透露，她曾收到一名對沖基金業的億萬富翁提議，要用巨額金錢換取性服務。對方起初開價一晚1萬美元（約新台幣31.6萬元），之後不斷提高價碼，最後甚至喊到100萬美元。

珍娜回憶，「他要求律師起草一份合約，讓我為了100萬美元跟他上床，這個過程來來回回持續了好幾個月。」不過，她實在無法信任對方，因此最終沒有答應，「我非常年輕，而且沒什麼安全感，所以我絕對不會跟這個男人做愛。我只想隨便玩玩，然後看看事情會怎麼發展。」

珍娜因為這次「乾爹事件」登上多間媒體，在成人界的人氣與事業也蒸蒸日上。在最新發布影片中，她素顏、身穿超迷你的三點式泳裝，全身濕淋淋地擺出性感姿態，儘管只有短短幾秒鐘，仍被粉絲們瘋狂大讚，「為什麼可以這麼性感」、「完美身材」、「流口水了」、「點亮了我的一天」。

▼珍娜每次發布濕身畫面，都引發粉絲朝聖。（圖／翻攝Instagram@jennalee）