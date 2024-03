費城爆槍擊！26歲嫌持槍擊斃母妹、女友　　與警對峙數小時落網

▲26歲的嫌犯小戈登在殺死繼母、妹妹和女友後,在停車場內劫走一輛汽車逃離。(圖/翻攝自)

記者葉睿涵/編譯

美國賓州爆發槍擊案,一名手持AR-15 式步槍的男子,在費城郊區擊斃了他的繼母、妹妹與女友3人後,逃到了紐澤西州,最終被警方拘捕。

▲警方與槍手對峙畫面。(圖/達志影像/美聯社)

據美聯社報導,這起事件發生於當地16日上午8時左右。26歲的嫌犯小戈登(Andre Gordon Jr.)先後闖入2座民宅開槍,殺死了52歲的繼母、13的妹妹,以及一名為他誕下2名子女的25歲女子後,在停車場內劫走一輛汽車逃離。

▲賓州警方在槍擊案發生後,曾一度下令部分地區居民留在室內。(圖/達志影像/美聯社)

事後,警方緊急封鎖槍擊案現場展開調查。儘管當局暫時還無法說明這起襲擊發生的動機,但有報導稱,初步認定此案可能與家庭糾紛有關。警方在記者會上坦言,小戈登過去曾有一些輕微的違法行為,但「沒有跡象表明會發生這樣的事」。

New Jersey police say all residents who were inside the attached home where Pennsylvania suspect Andre Gordon Jr is barricaded has been safely evacuated in Trenton.



pic.twitter.com/jbg5XEkNjI