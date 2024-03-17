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費城爆槍擊！26歲嫌持槍擊斃母妹、女友　　與警對峙數小時落網

▲▼26歲的嫌犯小戈登在殺死繼母、妹妹和女友後，在停車場內劫走一輛汽車逃。（圖／翻攝自）

▲26歲的嫌犯小戈登在殺死繼母、妹妹和女友後，在停車場內劫走一輛汽車逃離。（圖／翻攝自）

記者葉睿涵／編譯

美國賓州爆發槍擊案，一名手持AR-15 式步槍的男子，在費城郊區擊斃了他的繼母、妹妹與女友3人後，逃到了紐澤西州，最終被警方拘捕。

▲▼警方與費城槍手對峙。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方與槍手對峙畫面。（圖／達志影像／美聯社）

據美聯社報導，這起事件發生於當地16日上午8時左右。26歲的嫌犯小戈登（Andre Gordon Jr.）先後闖入2座民宅開槍，殺死了52歲的繼母、13的妹妹，以及一名為他誕下2名子女的25歲女子後，在停車場內劫走一輛汽車逃離。

▲▼警方與費城槍手對峙。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓州警方在槍擊案發生後，曾一度下令部分地區居民留在室內。（圖／達志影像／美聯社）

事後，警方緊急封鎖槍擊案現場展開調查。儘管當局暫時還無法說明這起襲擊發生的動機，但有報導稱，初步認定此案可能與家庭糾紛有關。警方在記者會上坦言，小戈登過去曾有一些輕微的違法行為，但「沒有跡象表明會發生這樣的事」。

警方指出，小戈登在犯案後，開車來到了他位於紐澤西州翠登（Trenton）的家中。他在被警方包圍後，與警員對峙了數小時。警方在當地16日下午宣布，槍手在悄悄逃家後，在附近不遠的一個地方被捕。

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