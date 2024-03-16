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美聯合航空2周6度出包！　145人客機「機身面板缺一塊」降落才知

▲▼ 美國聯合航空。（圖／路透）

▲美國聯合航空（United Airlines）3月已發生第6起異常事件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國聯合航空（United Airlines）3月上旬曾在一周內出包5次，如今又在15日傳出意外。一架編號UA433的波音737客機15日載著145人降落在奧勒岡州機場時，被發現機身少了一塊外部面板，被懷疑是在飛行途中脫落，機場跑道上沒有找到任何碎片。對此，聯合航空承諾，飛機將於完成檢修後再重新投入服務。

根據美媒CBS、NBC報導，聯合航空UA433班機15日上午10時20分左右自美國舊金山國際機場起飛，並且比預定時間提早於11時36分降落奧勒岡州梅德福國際機場。

然而，美國聯邦航空總署（FAA）表示，著陸後在航空公司檢查中發現有機身面板不翼而飛，將對此展開調查。這架波音737-800飛機，機齡大約25年。

▲▼ 美國聯合航空,United Airlines。（圖／路透）

▲聯航表示，被發現缺少機身面板的位置在飛機底部、靠近起落架附近。（圖／路透）

據CBS指出，遺失的面板在飛機底部，位置大約在主起落架展開的地方附近。梅德福機場主管賈德（Amber Judd）也CBS證實，確實是在飛行後的例行檢查才發現缺失面板，為了在跑道上進行搜索，機場也短暫停止運作一段時間，不過沒有發現任何碎片掉落在機場。

聯合航空聲明，這架飛機當時載有139名乘客與6名機組人員，在飛行過程中沒有發現任何損壞跡象，也沒有宣布緊急情況，航班安全降落在預定地點並停在登機口後，發現缺少了一塊外部面板。聯合航空沒有透露面板是在何時掉落或起飛前就遺失，但承諾徹底檢查飛機，並在恢復服務前進行所有必要維修，也會另行調查以釐清事發原因。

不過，這只是近日聯合航空最新一起異常事件，3月上旬曾有一周內5度出包的紀錄，以下所有事件目前都在調查中：

3月4日，一架編號1118班機從德州休士頓飛往佛州邁爾斯堡，不久後卻在半空中引擎起火，緊急折返休士頓。後來調查發現是引擎吸入氣泡紙才引起火勢。

3月7日，一架從舊金山飛往日本大阪，沒想到起飛後不久輪胎就突然掉落，甚至砸毀舊金山機場員工停車場中的幾輛車輛，隨後也緊急改降洛杉磯。

3月8日，一架波音737 MAX 8客機從田納西州孟菲斯飛往德州休士頓，但卻在降落時衝出跑道，卡在草坪上，所幸飛機並未因此解體，機組人員與乘客全部平安疏散。

3月8日，一架從舊金山飛往墨西哥的航班在出發後出現液壓問題，因此緊急改降落於洛杉磯。

3月11日，一架從澳洲雪梨飛往美國舊金山的航班，飛行2個多小時後，被發現右側起落架噴出液體，因維護問題而返航雪梨。

▼美國聯合航空客機起飛後輪胎掉落，砸毀多輛車輛。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國聯合航空客機起飛後輪胎掉落，砸毀多輛車輛。（圖／達志影像／美聯社）

►►►一周出包5次！美聯合航空「維護問題」返航雪梨　上次引擎才噴火

►►►美聯合航空5天出包4次！110人客機「液壓出問題」　急改降洛杉磯

►►►美客機剛起飛「引擎噴烈焰」急折返降落　乘客拍下恐怖瞬間

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