波音吹哨人離奇亡　生前曾說「如果出事了，我不是自殺」

▲波音前員工、吹哨者巴內特被發現陳屍車上，舉槍自戕身亡。（圖／翻攝X）

記者詹雅婷／綜合報導

波音前員工、吹哨人巴內特（John Barnett）2019年踢爆飛機生產流程出現重大瑕疵，跟前東家打官司，沒想到卻突然被發現陳屍車上，當局定調輕生。不過他的友人宣稱巴內特生前曾發不自殺聲明，並告知「如果出事了，我不是自殺」。

Newsweek報導，女子珍妮佛（Jennifer）自稱是巴內特家庭友人，她透露巴內特生前曾經告訴她「別相信當局說的話」，也別相信任何關於他輕生的消息。珍妮佛說，巴內特絕對不可能輕生，他太愛他的家庭、熱愛生活，不可能讓身邊親友經歷現在所面臨到的情況，「我覺得是有人不喜歡他（巴內特）說的話，想讓他閉嘴……所以才把這一切弄成輕生的樣子。」

巴內特在波音工作32年，2010年被調派到南卡州查爾斯頓的新工廠擔任品管部門經理，該廠主要生產用於長途航線的787夢幻客機（787 Dreamliner），但才上任不久，就向管理層提出生產方面的擔憂，公司卻未採取任何行動。

巴內特2019年公開爆料，波音為了趕進度、打造新飛機，組裝過程太過倉促，進而損害安全性。工人們備受壓力，刻意把不符合標準、甚至從廢料箱撿回來的零件，安裝到正在打造的飛機上，以免生產延誤。此外，他們也未遵守追蹤零件的工作流程，導致有缺陷的零件丟失。

▲波音787夢幻客機。（圖／路透）

巴內特2017年因健康因素退休，並與波音展開漫長的法律訴訟。他指控，因為自己提出問題，而遭前東家詆毀人格、阻撓事業。巴內特生前最後一段時間，仍在南卡州查爾斯頓郡，進行與案件相關的法律訊問，並且提供相關證據。

到了今年3月11日，當局證實巴內特3月9日死於「自我傷害」的傷勢。波音則發布聲明表示，「我們對於巴內特先生的去世感到悲傷，我們的心與他的親友同在。」

然而巴內特與波音公司的官司即將進入尾聲，且生前才給出一份正式證詞，巴內特死亡的時間點太過敏感。他的律師特克維茨（Robert Turkewitz）和諾爾斯（Brian Knowles）已透過聲明表示，巴內特精神狀態佳，也期待官司結束後能夠繼續生活過日子，「我們沒有看到任何他會結束自己性命的跡象，沒有人相信他會這樣做。」

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