金融時報：TikTok爆炸性成長　母公司挑戰社群龍頭

▲美國民眾在國會山莊舉牌示威，反對立法打擊TikTok。（圖／路透）



文／中央社

3名知情人士透露，短影音平台TikTok去年在美國的營收創下紀錄，達到160億美元（約新台幣5059億元）。不過，這款讓美國Z世代沉迷的應用程式（App）可能遭到華府封殺。



英國「金融時報」（Financial Times）報導，這個數字凸顯TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）在美國的營運規模。

與此同時，美國聯邦眾議院13日表決通過法案，限期字節跳動於立法後6個月從TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店上架TikTok。

5名知情人士指出，字節跳動去年營收達1200億美元，年增約40%。儘管字節跳動營收主要來自中國，如此增幅主要由TikTok的爆炸性成長驅動。

臉書母公司Meta去年營收為1350億美元，年增16%。報導指出，總體而言，字節跳動有望取代Meta，成為全球社群媒體營收龍頭。

▲TikTok去年在美國的營收創紀錄。（圖／路透）

字節跳動還未上市，沒有揭露相關財務細節。該公司拒絕對上述財務數據置評。

上述眾院剛通過法案仍待聯邦參議院表決通過，再送交總統拜登簽署。

了解字節跳動財務狀況人士指出，TikTok在全球擴張業務而大舉投資，導致目前仍未開始獲利，不過字節跳動去年整體淨利達到280億美元。

然而，失去美國市場恐對TikTok全球業務產生更廣泛影響，美國網紅和名流最後如果退出平台，將削弱這款App的吸引力。