拜登發聲「反對美鋼賣給新日鐵」　華府東京關係受考驗

▲美國鋼鐵公司（US Steel）。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登今天針對美國鋼鐵公司（US Steel）擬由日本的新日本製鐵公司（Nippon Steel）收購表達反對之意。此舉恐引發與華府關係緊密的亞太盟友東京不滿。

法新社報導，再過不到一個月，日本首相岸田文雄將赴白宮進行國是訪問，拜登（Joe Biden）卻於此刻介入此事。

拜登在聲明中說：「我們應該讓美國保有強大的鋼鐵公司，這些公司是靠美國的鋼鐵工人運作。我告訴我們的鋼鐵工人，我挺你們，我是認真的。」

他還表示：「100多年來，美國鋼鐵公司一直是美國指標性鋼鐵企業。讓它保持是一家美國的鋼鐵公司、由美國人持有，這至關重要。」

這宗收購案目前仍在等待美國聯邦政府安全審查通過。

▲新日本製鐵公司（Nippon Steel）。（圖／路透）



代表民主黨的拜登正努力在11月美國總統大選前爭取工會支持。他將與共和黨籍前總統川普（Donald Trump）再次對決，兩人都要爭取工人階級選票。

美國鋼鐵公司的總部位在賓夕法尼亞州大城匹茲堡（Pittsburgh）。賓州是選戰要地，拜登若要順利連任，就得像2020年的選舉一樣，在賓州再贏一次。

美國鋼鐵和新日本製鐵去年12月宣布這起收購案，交易價格是141億美元（約新台幣4449億元）。但消息曝光後，旋即面臨多方反對聲浪。

白宮當時就表示，這起交易應該受到仔細調查，因為可能會對國家安全造成影響。