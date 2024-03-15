　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登發聲「反對美鋼賣給新日鐵」　華府東京關係受考驗

▲▼美國鋼鐵公司（US Steel）。（圖／路透）

▲美國鋼鐵公司（US Steel）。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天針對美國鋼鐵公司（US Steel）擬由日本的新日本製鐵公司（Nippon Steel）收購表達反對之意。此舉恐引發與華府關係緊密的亞太盟友東京不滿。

法新社報導，再過不到一個月，日本首相岸田文雄將赴白宮進行國是訪問，拜登（Joe Biden）卻於此刻介入此事。

拜登在聲明中說：「我們應該讓美國保有強大的鋼鐵公司，這些公司是靠美國的鋼鐵工人運作。我告訴我們的鋼鐵工人，我挺你們，我是認真的。」

他還表示：「100多年來，美國鋼鐵公司一直是美國指標性鋼鐵企業。讓它保持是一家美國的鋼鐵公司、由美國人持有，這至關重要。」

這宗收購案目前仍在等待美國聯邦政府安全審查通過。

▲▼新日本製鐵公司（Nippon Steel）。（圖／路透）

▲新日本製鐵公司（Nippon Steel）。（圖／路透）

代表民主黨的拜登正努力在11月美國總統大選前爭取工會支持。他將與共和黨籍前總統川普（Donald Trump）再次對決，兩人都要爭取工人階級選票。

美國鋼鐵公司的總部位在賓夕法尼亞州大城匹茲堡（Pittsburgh）。賓州是選戰要地，拜登若要順利連任，就得像2020年的選舉一樣，在賓州再贏一次。

美國鋼鐵和新日本製鐵去年12月宣布這起收購案，交易價格是141億美元（約新台幣4449億元）。但消息曝光後，旋即面臨多方反對聲浪。

白宮當時就表示，這起交易應該受到仔細調查，因為可能會對國家安全造成影響。

ET快訊
不藏了！大谷翔平公布老婆是田中真美子
凱凱生母背景曝光！　凌虐男友新歡成通緝犯
爆裁員300人　面板大廠：新舊血交替
高雄甜笑女警曝光！幫找到錢包　網看錯重點求IG：太美了吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄰居家傳槍響！他好奇一看「瞬間爆頭」慘死陽台　親友全目睹

拜登發聲「反對美鋼賣給新日鐵」　華府東京關係受考驗

美航波音777驚傳「輪胎爆裂」緊急降落　波音客機1週6事故

快訊／日本福島縣近海23:14規模5.8地震　最大震度5弱

SpaceX星艦火箭重返大氣層失去訊號　第三次試飛失敗

快訊／馬斯克「SpaceX星艦」第三度試射　史上最大火箭順利升空

美新創公司Together AI籌33億　「估值翻至394億」輝達也有投資

越南神祕村莊！結婚不辦婚禮「日子僅2天可挑」　死後共用紅棺材

網銷富婆竟是盜賊首腦！偷遍全美低價轉售　爽賺上億元住豪宅

300學生被綁架「勒贖政府1960萬」　奈及利亞土匪：不給錢就殺光

工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上

大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

迪麗熱巴春晚「摔到骨裂」！　受傷沒人發現...秒站起敬業跳完

虐嬰保母收押餐食滋潤　男童家人聲明捍衛權益

男苦練8年投籃機花逾10萬元　超狂手速1秒進2球！分數破千

在奈及利亞當地體驗理髮　尪全程超無奈妻狂安慰XD

叼菸惡男撞人伸手比劃　二哥氣：像是我弟的錯

鄰居家傳槍響！他好奇一看「瞬間爆頭」慘死陽台　親友全目睹

拜登發聲「反對美鋼賣給新日鐵」　華府東京關係受考驗

美航波音777驚傳「輪胎爆裂」緊急降落　波音客機1週6事故

快訊／日本福島縣近海23:14規模5.8地震　最大震度5弱

SpaceX星艦火箭重返大氣層失去訊號　第三次試飛失敗

快訊／馬斯克「SpaceX星艦」第三度試射　史上最大火箭順利升空

美新創公司Together AI籌33億　「估值翻至394億」輝達也有投資

越南神祕村莊！結婚不辦婚禮「日子僅2天可挑」　死後共用紅棺材

網銷富婆竟是盜賊首腦！偷遍全美低價轉售　爽賺上億元住豪宅

300學生被綁架「勒贖政府1960萬」　奈及利亞土匪：不給錢就殺光

社工遭爆配合保母說法「男童溢奶亡」　還謊稱是阿嬤在照顧

炒飯老闆神撞臉《周處》尊者　照片笑翻全場：給各位1分鐘吃完

主管深夜約人妻到摩鐵　法官相信「真的在開會」判老公敗訴

弱勢國小童要畢旅　超暖店家送「零食開心包+500元 icash」被讚爆

鄰居家傳槍響！他好奇一看「瞬間爆頭」慘死陽台　親友全目睹

「台北人敲碗成功」茶之魔手宣布：台北Coming soon　首店位置曝光

CrowdTangle要掰了！ Meta旗下數據工具8／14全面暫停服務

台北福華40週年　1984年婚宴新人、紀念日男女有機會拿萬元禮

世界首位「AI工程師」誕生！超強大功能曝光　神秘公司成員僅10人

拜登發聲「反對美鋼賣給新日鐵」　華府東京關係受考驗

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

美航波音777輪胎爆裂　緊急降落

即／福島縣近海發生規模5.8地震

即／馬斯克「SpaceX星艦」第三度試射成功

SpaceX返大氣層斷訊　第三次試飛失敗

拜登：反對美鋼賣給新日鐵

鄰居家傳槍響！他好奇一看瞬間爆頭慘死

日富士急樂園宣布「雲宵飛車」終止運行

紐約華裔女浮屍　身分竟是詐騙1.9億美魔女

房事不合想離婚　男發現妻找「閨蜜全裸躺床上」

越南神祕村莊　人死後共用紅棺材

找7友一起性侵15歲小女友　男判關5年

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

短髮妹「露屁股蛋」衝刺！商場門口活春宮

更多熱門

相關新聞

SpaceX返大氣層斷訊　第三次試飛失敗

SpaceX返大氣層斷訊　第三次試飛失敗

美國太空探索技術公司（SpaceX）的次世代「星艦」（Starship）重型運載火箭，在當地時間3月14日進行第三次試飛，然而這次試飛仍不如預期，提前結束。據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，火箭發射後升空，在重新進入大氣層後失去了訊號，「但已經取得了巨大進展」。

網銷富婆是盜賊首腦　偷遍全美爽賺上億

網銷富婆是盜賊首腦　偷遍全美爽賺上億

美中科技戰　禁TikTok法案關鍵要點一次看

美中科技戰　禁TikTok法案關鍵要點一次看

紐約華裔女浮屍　身分竟是詐騙1.9億美魔女

紐約華裔女浮屍　身分竟是詐騙1.9億美魔女

川普涉推翻喬治亞州大選結果　法官駁回3罪名

川普涉推翻喬治亞州大選結果　法官駁回3罪名

關鍵字：

拜登美國鋼鐵北美要聞新日本製鐵

讀者迴響

熱門新聞

即／大谷翔平PO「1女緊貼」合照！網確認是她

大谷出發韓國PO動態愛妻首度亮相

凱凱生母背景曝光！凌虐男友新歡成通緝犯

恐怖校園霸凌！13歲國中生遭「鐵鍬打爛臉」亡

龍年首次天赦日效力特別強！做1事好運擋不住

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

女社工日誌稱凱凱會罵髒話！阿伯怒嗆鬼扯

郭哲榮曝「00940絕對不能買」

快備份！LINE「keep儲存空間」7月結束服務

大谷情人節曝光愛妻長相　是前日本女籃國手

下波變天「半個台灣有雨」　冷氣團急凍探11度時間曝

爆半年裁300人　面板大廠：新血交替

男大生「乾冰泡腳10小時」　雙腿截肢詐保4126萬

男大生「15萬本金2年賺千萬」　PTT鄉民讚爆

80歲母悶死腦麻兒　嘴塞1萬紅包好上路

更多

最夯影音

更多
工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上

工程師不治...叼菸惡男爆神隱　媽認屍忍悲：眼淚別掉他身上
大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

大學情侶產女竟棄置果園　雙雙抵殯儀館見無緣女兒

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

車銀優《美好世界》簡直全能打工人　帥度讓金南珠憂：該怎麼同框

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

陸元琪因有刺青遭電視台退貨　無奈浪費時間..嘆：不是很尊重我

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

騎單車鑽車陣捲大車輪下　男滾地2圈...命大起身走了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面