金正恩親駕坦克英姿曝！北韓公開「最強兵器」　恫嚇南韓完成備戰

▲北韓13日公開新款坦克，金正恩視察時和現場官兵拍攝合照。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從4日展開「自由之盾」聯合軍演，引發北韓（朝鮮）強烈不滿。為此，北韓聯日來進行一系列軍演，昨（13）日更透過官媒公開新研發的坦克，強調是全球威力最為強大的坦克，而北韓最高領導人金正恩指揮軍演時更親自試乘，對於坦克展現的打擊力與機動性感到相當滿意。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國務委員長金正恩13日前往視察「朝鮮人民軍坦克兵大聯合部隊間對抗訓練競技」，對於場上新研發的坦克感到滿意，「這些新型的主力坦克首次展現出驚人的戰鬥性能，在打擊和機動力方面展現相當優秀的一面，我國（北韓）軍隊能夠裝備全球威力最強的坦克，是多麼光榮的事。」

從官媒公開的相片，金正恩不僅與現場眾多官兵拍攝紀念合照，甚至還親自登上坦克、駕駛坦克，對於戰爭動員準備工作摩拳擦掌，言談中強調現代戰爭中坦克所需扮演的角色和其重要性，盼能帶來飛躍性的成果。

▲▼金正恩親自登上新型坦克、駕駛坦克。（圖／路透）

報導指出，在該場競技訓練中，最後由北韓軍的元老級戰車部隊「近衛首爾柳京洙第105坦克師團」奪下優勝，該戰車部隊曾於6.25韓戰中代表北韓進入首爾；對此金正恩誇讚，「該部隊曾經占領敵軍的首都，擁有如此令人驕傲的歷史與傳統。」

南韓《韓聯社》分析，北韓曾經於2020年10月朝鮮勞動黨雙十黨慶75周年紀念閱兵儀式上，首次對外公開這款新研發的坦克，預計將用來取代舊型主力坦克天馬號（千馬號）、暴風號，如今可能已經完成實戰部署。

韓國國防安保論壇專門研究委員申宗佑（音譯）就指出，此次金正恩所駕駛的新款戰車和2020年時公開的戰車相比，外部裝甲已經完成全面升級。

▲▼在金正恩的視察指導下，北韓坦克部隊進行軍事訓練。（圖／路透）

另外，南韓聯合參謀本部、韓美聯合軍司令部指出，從4日起展開的「自由之盾」（Freedom Shield）例行聯合軍演已於今（14）日結束，軍演腳本以最近所留下的戰爭教訓作為範本，反映變化多端的威脅與國安狀況，並活用陸、海、空、網路、太空等作戰模式，訓練如何應付北韓核武與導彈威脅。

此次美韓自由之盾聯合軍演，還有澳洲、加拿大、法國、英國等12個聯合軍司令部成員國參加。

面對美韓軍演來勢洶洶，金正恩曾經於6至7日視察人民軍部隊砲擊訓練，而北韓更曾於5日連續3天向南韓干擾GPS電波。