　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩親駕坦克英姿曝！北韓公開「最強兵器」　恫嚇南韓完成備戰

▲▼北韓13日公開新款坦克，金正恩視察時和現場官兵拍攝合照。（圖／路透）

▲北韓13日公開新款坦克，金正恩視察時和現場官兵拍攝合照。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從4日展開「自由之盾」聯合軍演，引發北韓（朝鮮）強烈不滿。為此，北韓聯日來進行一系列軍演，昨（13）日更透過官媒公開新研發的坦克，強調是全球威力最為強大的坦克，而北韓最高領導人金正恩指揮軍演時更親自試乘，對於坦克展現的打擊力與機動性感到相當滿意。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國務委員長金正恩13日前往視察「朝鮮人民軍坦克兵大聯合部隊間對抗訓練競技」，對於場上新研發的坦克感到滿意，「這些新型的主力坦克首次展現出驚人的戰鬥性能，在打擊和機動力方面展現相當優秀的一面，我國（北韓）軍隊能夠裝備全球威力最強的坦克，是多麼光榮的事。」

從官媒公開的相片，金正恩不僅與現場眾多官兵拍攝紀念合照，甚至還親自登上坦克、駕駛坦克，對於戰爭動員準備工作摩拳擦掌，言談中強調現代戰爭中坦克所需扮演的角色和其重要性，盼能帶來飛躍性的成果。

▲▼金正恩親自登上新型坦克、駕駛坦克。（圖／路透）

▲▼金正恩親自登上新型坦克、駕駛坦克。（圖／路透）

▲▼金正恩親自登上新型坦克、駕駛坦克。（圖／路透）

報導指出，在該場競技訓練中，最後由北韓軍的元老級戰車部隊「近衛首爾柳京洙第105坦克師團」奪下優勝，該戰車部隊曾於6.25韓戰中代表北韓進入首爾；對此金正恩誇讚，「該部隊曾經占領敵軍的首都，擁有如此令人驕傲的歷史與傳統。」

南韓《韓聯社》分析，北韓曾經於2020年10月朝鮮勞動黨雙十黨慶75周年紀念閱兵儀式上，首次對外公開這款新研發的坦克，預計將用來取代舊型主力坦克天馬號（千馬號）、暴風號，如今可能已經完成實戰部署。

韓國國防安保論壇專門研究委員申宗佑（音譯）就指出，此次金正恩所駕駛的新款戰車和2020年時公開的戰車相比，外部裝甲已經完成全面升級。

▲▼在金正恩的視察指導下，北韓坦克部隊進行軍事訓練。（圖／路透）

▲▼在金正恩的視察指導下，北韓坦克部隊進行軍事訓練。（圖／路透）

▲▼在金正恩的視察指導下，北韓坦克部隊進行軍事訓練。（圖／路透）

另外，南韓聯合參謀本部、韓美聯合軍司令部指出，從4日起展開的「自由之盾」（Freedom Shield）例行聯合軍演已於今（14）日結束，軍演腳本以最近所留下的戰爭教訓作為範本，反映變化多端的威脅與國安狀況，並活用陸、海、空、網路、太空等作戰模式，訓練如何應付北韓核武與導彈威脅。

此次美韓自由之盾聯合軍演，還有澳洲、加拿大、法國、英國等12個聯合軍司令部成員國參加。

面對美韓軍演來勢洶洶，金正恩曾經於6至7日視察人民軍部隊砲擊訓練，而北韓更曾於5日連續3天向南韓干擾GPS電波。

ET快訊
00940未上市「就有自救會」！　成員已破3千人
借錢救弟遇詐！千萬房遭法拍　暖心哥留遺言：陰間討公道
遊日注意！麻疹疫情爆　30多歲男「去關西機場」就感染
手機降價排行！　iPhone 15 Pro降幅超5000元
趙正平「睡兄弟女友」斷聯5年　懺悔道歉：我愧對他
無人機亂飛桃機、松機停擺！全部航班都在等　2空拍迷慘了
快訊／福原愛、江宏傑正面對決！　明東京開記者會宣布結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性侵14歲繼女！狼父：跟我做比跟陌生人安全　還買玩具親自示範

日本男老師上課想色色「隔衣撫摸下半身」　10多名國中少女受害

「幫丈夫納妾」婚後3人行近況曝光　女歌手嗨喊：很甜蜜

丹麥兵役改革「女性須服義務役」　普丁警告：俄軍將至芬蘭邊境

金正恩親駕坦克英姿曝！北韓公開「最強兵器」　恫嚇南韓完成備戰

拆彈演練發生爆炸！　美國16名SWAT成員受傷

18歲女和好友FaceTime　突然遭「前男友爆頭」血腥畫面全目睹

泳池懸在邊上！洛杉磯高檔住宅區土石流　空拍畫面曝光

日87歲三寶失速「暴衝進商店街」！副駕妻慘死　清潔工被撞傷

福爾摩沙的平行世界！Google地圖驚見「2個台灣」　網讚嘆：神複製

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

龜龜學滑板5個月飆速秀過彎　網見動作流暢：兔子真贏不了

巴西里約車站巴士遭劫持　2人受傷17人質獲救

警臨檢男「以為來抓自己」　跳樓逃被逮才知是女友...

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

高雄女嬰被塞垃圾袋丟路邊　果農打開嚇壞「臍帶還在！」

性侵14歲繼女！狼父：跟我做比跟陌生人安全　還買玩具親自示範

日本男老師上課想色色「隔衣撫摸下半身」　10多名國中少女受害

「幫丈夫納妾」婚後3人行近況曝光　女歌手嗨喊：很甜蜜

丹麥兵役改革「女性須服義務役」　普丁警告：俄軍將至芬蘭邊境

金正恩親駕坦克英姿曝！北韓公開「最強兵器」　恫嚇南韓完成備戰

拆彈演練發生爆炸！　美國16名SWAT成員受傷

18歲女和好友FaceTime　突然遭「前男友爆頭」血腥畫面全目睹

泳池懸在邊上！洛杉磯高檔住宅區土石流　空拍畫面曝光

日87歲三寶失速「暴衝進商店街」！副駕妻慘死　清潔工被撞傷

福爾摩沙的平行世界！Google地圖驚見「2個台灣」　網讚嘆：神複製

前進新南向　嘉藥大學與10越南高中策略聯盟

日男驚豔台女1特徵「漫畫才有」！眾人傻眼罵爆：超噁

轟虐童案「薛瑞元裝睡卸責」　王鴻薇：蔣萬安已針對此事道歉

尋40年來珍貴故事！台北福華飯店「徵文」開跑　入選獲逾萬元住宿券

童交作業女惡師丟地上「32秒辱4童」嚇到不敢上學　教育局：已解聘

江宏傑、福原愛世紀和解！　日媒揭他獲勝內幕

綠白齊轟蔣萬安甩鍋「虐童案」　綠委：北市府存在意義為何？

台船與台鋼科大攜手人才培育　共創就業新航道

調查揭：62%台灣女性不滿意性生活　「常被拒絕」成意願不高關鍵

男子住19樓酒醒發現被「困18樓窗外」　女友傻眼：怎麼下去的

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

即／韓球星黃義助影片外流　嫂嫂一審判3年

遊日注意！日本麻疹疫情爆　他去關西機場被感染

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

20歲資優生變情色網美　年收破4800萬

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

Google地圖驚見「2個台灣」　網嘆：神複製

整群蜜蜂飛入車內　男被活活螫死

靜待物價指數公布　美股多收黑

更多熱門

相關新聞

日87歲三寶「暴衝進商店街」！副駕妻慘死

日87歲三寶「暴衝進商店街」！副駕妻慘死

日本兵庫縣神戶市一處商店街發生死傷事故，一名87歲男子駕駛著廂型車闖進商店街，並在徒步區突然暴衝，導致副駕駛座的妻子傷重不治以及另一名正在進行清掃作業的男子輕傷，他自己則是骨折重傷。

日秋葉原1男偷走500萬日圓《遊戲王》卡

日秋葉原1男偷走500萬日圓《遊戲王》卡

駐日美軍魚鷹機復飛

駐日美軍魚鷹機復飛

即／韓球星黃義助影片外流　嫂嫂一審判3年

即／韓球星黃義助影片外流　嫂嫂一審判3年

美情報：中國極音速飛彈將領先全球

美情報：中國極音速飛彈將領先全球

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩坦克

讀者迴響

熱門新聞

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

男大生「乾冰泡腳10小時」　雙腿截肢詐保4126萬

曾被「社工女神」輔導過　大三男曝她私下為人

80歲母悶死腦麻兒　嘴塞1萬紅包好上路

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

林襄承認植髮！

台籃前球星　爆「婚內出軌」啦啦隊小三

把握好天氣！　下波「雨區擴大」

高中妹懷孕30周　爸媽崩潰跪求醫「拿掉」還是生了

解100萬定存買00940　拿房子貸款All in！行員曝亂象

00940席捲市場！　央行總裁首示警「小心羊群效應」

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

泰國蝦漲翻天！一斤400元「超貴原因」曝光

應徵養雞竟被逼做雞　無良情侶強囚12女下海

指定男師傅！妹子穿衣才知「奶頭被看光」

更多

最夯影音

更多
台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起
工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面