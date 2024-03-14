美情報：中國極音速飛彈發展將領先全球　美國在關鍵領域落後

▲中國建政70年大閱兵，展示高超音速飛彈東風-17。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國一名資深情報分析家12日向國會小組表示，中國如今擁有世界上最大的高超音速（極音速）飛彈武器庫，可以裝載核彈頭、傳統彈頭打擊美國目標。反觀美國最近幾次試驗失敗，導致價值數十億美元的高超音速飛彈研發受挫。情報界提出擔憂，美國在發展高超音速飛彈的關鍵部分恐怕已經落後於中國與俄羅斯。

據華盛頓時報（Washington Times）報導，美國眾議院軍事委員會戰略軍力小組12日舉行聽證會，五角大廈轄下國防情報局「國家航空暨太空情報中心」（National Air and Space Intelligence Center）情報分析師麥考米克（Jeffrey McCormick）作證稱，中國過去20年來急遽地測試與製造高超音速飛彈，用於對假想敵美國的核子與傳統打擊系統，目前已有「領先全球的高超音速武器庫」。

▲東風-17高超音速飛彈據信速度可達10馬赫。（圖／翻攝自央視）

麥考米克說，中國最致命的是東風-17型高超音速飛彈，已於2020年部署，射程至少994英里（約1600公里）以上，「能夠抵達美國在西太平洋的軍事基地與艦隊資產。」自2014年以來解放軍進行多次洲際高超音速飛彈試驗，包含2021年測試了軌道高超音速武器。

麥考米克認為，中國的投資讓解放軍能部署大量高超音速飛彈，符合其「建設一支強大且現代化火箭部隊」的計畫。與此同時，俄羅斯已部署了3款高超音速機動武器，核子或傳統彈頭都能裝載，並且首次在烏克蘭戰場上發射了高超音速飛彈。

▲金正恩去年訪問俄羅斯時，曾親自觸摸俄國高超音速匕首飛彈的彈頭。（圖／路透）

麥考米克表示，俄羅斯的高超音速空射「匕首」飛彈（Kinzhal），飛行速度可達10馬赫，射程為1232英里（約1980公里），在烏克蘭戰爭被廣泛使用，取得了不同程度的效果。他還說，中國以「超音速燃燒衝壓引擎」（Scramjet）技術，發展主動增進動力式飛彈，並已試射6馬赫的超音速燃燒衝壓引擎飛彈。

▲俄羅斯米格-31K戰機攜帶Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

美軍官員表示，五角大廈正在加速研發可以從飛機、地面、驅逐艦與潛艇上發射的高超音速飛彈，但幾次試驗失敗已經使得這個價值數十億美元的高度優先的武器計畫受挫。海軍戰略系統計畫主管小沃爾夫（Johnny R. Wolfe Jr.）中將表示，「我們遭遇一些問題，正在從中汲取教訓。」

小組委員會主席藍伯恩（Doug Lamborn）表示，高超音速飛彈的發展是「美國國防最急迫的問題」之一，陸軍與海軍聯合飛彈計畫歷經數次失敗，空軍正努力研發空射快速反應武器（ARRW），美國軍方努力找出並解決問題，但同時，中國與俄羅斯繼續以驚人的速度發展各自計畫，「在這一點上，即使一切計畫進行，我們仍然遠遠落後於我們的對手」。