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秋葉原卡牌店失竊　黑衣男偷走價值近500萬日圓《遊戲王》卡

記者張寧倢／綜合外電報導

日本東京的秋葉原是全球ACG愛好者的天堂，有許多動漫畫與電玩遊戲相關商販、展覽與東京動畫中心。然而，日本警視廳13日約下午5時接獲報案稱，一名黑衣男子進入秋葉原一家卡牌店，偷走一張價值將近500萬日圓（約新台幣106萬元）的《遊戲王》稀有卡牌後逃逸。

▲▼東京秋葉原失竊的卡牌店門口拉起封鎖線。（圖／翻攝自X／@Gt8VUlzRG7buafO）

▲東京秋葉原失竊的卡牌店門口拉起封鎖線。（圖／翻攝自X／@Gt8VUlzRG7buafO）

綜合朝日新聞等日媒報導，位於東京JR秋葉原車站以西約250公尺的街道轉角處，一家卡牌交易販售店的店員13日下午4時55分打電話報警，宣稱一名男性竊賊偽裝成顧客說「想看一下卡牌」，讓店員從展示櫃中拿出一張日本人氣動畫《遊戲王》的稀有卡，價值498萬日圓。

據店員說法，男子隨後又以「太貴了，正在考慮要不要買」為藉口，在店裡逛了大約50分鐘，再趁其不備偷走稀有卡牌，搭乘停在附近的車輛逃逸。警視廳指出，男性嫌犯並不是店裡的常客，年約20多歲，身高約160公分左右，體型偏瘦，作案時穿著全身黑色的服裝，目前仍在追捕中。

報導指出，熟知卡牌店的民眾說，只要像主打商品一樣，被放在展示櫃裡頭的卡牌，估計都要價數十萬日圓以上，大概都是「全球僅有XX張」的等級，秋葉原的卡牌店非常多，其中也有幾家販售更高價的商品，「（最貴的）一張應該都會超過100萬日圓」。

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