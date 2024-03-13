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台女赴英打工度假　遭「中國公安」一通恐嚇電話騙走240萬元

▲▼中國大陸2020年10月啟動“斷卡”行動，公安部指揮各地公安機關先後開展四輪集中收網行動，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪發起凌厲攻勢。（圖／視覺中國CFP）

▲台灣女子赴英打工度假，殊不知遭到「中國公安」恐嚇，被騙走240萬元。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

年約30歲的李小姐（化名）去年秋天從台灣來到英國，對度假打工充滿期待，沒想到數月後一通謊稱是中國公安來電，讓她的生活陷入惡夢，更平白損失近6萬英鎊（約新台幣240萬元）。

假公安曾恐嚇她，若不乖乖配合，就會被「引渡至中國受審」。

英國11至12日舉行首屆「全球詐騙峰會」（Global Fraud Summit），與會各國就強化執法機關及公私部門跨國打詐合作達成共識。

英國內政部指出，詐騙是全球問題；英國境內70%以上詐騙案與海外犯罪人士有關，去年詐騙案不法所得更有高達30億英鎊是匯往海外戶頭。

近日有中國留學生向英國媒體分享自身經歷，如何被假冒的中國官員與公安詐騙約17萬英鎊。值得注意的是，被假公安威逼得逞的，還有旅英台灣人。

根據李小姐提供資訊，今年初，她接獲來電，對方自稱是中國公安，宣稱李小姐的個人和銀行資料涉入大規模金融詐騙案，造成許多人財務損失慘重，她堪稱犯下重罪。

假公安接著以辦案所需為由，要求李小姐提供護照等個人資料，以利調查核對。從未想過自己會捲入犯罪行為、擔心喪失英國居留資格的李小姐心慌意亂，對假公安有求必應，陸續提供多項資料。

幾天後，李小姐開始接到號稱發自英國「皇家郵政」（Royal Mail）的簡訊，通知她有人以她的名義在網路上進行交易、包裹即將送出。

心懷恐懼的李小姐誤認為這就是她「犯罪」的證據。假公安再度來電，要她配合調查並賠償被害人，宣稱如此一來，她才有可能爭取緩刑，否則她將被逮捕並引渡至中國受審，她是「跨國打擊犯罪」適用對象。

嚇壞的李小姐開始按指示匯款，陸續匯出近6萬英鎊。過程中，由於個人資金不足，李小姐被迫假借不同理由，請求父母資助。

期間，假公安警告她，切勿向任何人透露案情以及她正在配合調查，否則將因破壞偵查受罰。假公安更宣稱，依法有權監控李小姐的行動，要求李小姐在手機裝設監控軟體。

李小姐就這樣每天被24小時監控約兩個月，假公安掌握她的生活大小事。最後，假公安要求李小姐寫「悔過書」並簽名蓋手印。

類似的案件不只一起，例如去年夏天有一位旅英台人曾向駐英國代表處陳述自身遭遇，這位黃小姐（化名）不僅遭遇假公安，還有假冒的中國大使館官員及檢察官。

為取信於黃小姐，詐騙集團成員向她出示偽造的「引渡令」、香港廉政公署監管調查執行書等「公文」，文件上不僅有黃小姐正確無誤的個人資料，還有她的大頭照，且文件格式、用字遣詞及用印，可謂幾可亂真。

此外，詐騙集團成員宣稱的公安和檢察官姓名，以及相關執法單位聯絡方式，在網路確實都查得到且吻合，這更讓黃小姐不疑有他。黃小姐總計損失約2萬4000英鎊。

不少專家指出，詐騙案受害人容易對自己被騙感到羞恥，怪罪一切都是自己疏失、軟弱、不智、「自作孽」，因此往往不願向親友透露自己的真實遭遇。若遇他人「檢討被害人」，對詐騙案被害人更是加重打擊。

駐英國代表處告訴中央社，民眾個資遭盜用並因此遭詐騙集團恐嚇，常認為「沒保護好個資是自己的錯」，且為避免因涉案遭定罪或失去居留權，對詐騙集團的要求百依百順。

除了假冒的中國官員及執法人員，駐英代表處指出，聽似「說得一口純正英語」的詐騙集團成員殺傷力也不容小覷，且往往更容易引人上鉤。實際案例中，有假冒的英國電信公司客服員，英國海關、法院等機關人員，以及各類型「愛情詐騙」、「投資詐騙」分子。

駐英代表處呼籲旅英國人對型態多樣的詐騙手法、不明來電及不合常理指控，務必提高警覺，並在事發之初即與親友討論，或向公務機關、金融機構、電子商務平台查證，以免落入陷阱。

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