馬來西亞通訊部長稱「無意禁止TikTok」　社群媒體可促進國家經濟

▲馬來西亞通訊部長表示，無意禁止TikTok。（圖／路透）

文／中央社

中國短影音平台TikTok內容成為馬來西亞國會質詢焦點，不過，通訊部長法米今天（13日）在國會答詢說，馬來西亞目前並無意禁止TikTok或任何其他社群媒體平台。

馬來西亞第15屆國會第3會期第一次會議2月26日開議。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等馬來西亞媒體報導，國會議員翁阿布峇卡（Onn Abu Bakar）今天在國會質詢表示，政府是否效仿他國禁短影音平台TikTok或其他有害的社群媒體，她並說印度也已禁TikTok，美國更多的是涉及數據問題，問題根源並非僅在應用程式本身。

法米（Fahmi Fadzil）答詢指出，雖然印度與美國等國家已做出這樣的決定，但每個國家都有自己的考量，目前並沒有計劃要禁止社群媒體平台。

對於詢及馬來西亞是否計劃如同其他國家禁止TikTok，他認為，使用這些社群媒體平台可以促進國家經濟發展，並從中獲益，但馬來西亞政府也會注意諸如情色內容、兒童網路安全相關事項，他相信需要與平台業者進行合作，並符合法律規範。

另外，法米昨天透過國會重申無意鉗制新聞自由，馬來西亞不僅支持新聞自由，也會促進新聞自由，上任迄今並沒有記者因報導新聞或揭發弊案遭逮捕、調查或起訴。

馬來西亞今年2月20日推出記者道德守則，盼媒體透過新的記者道德守則，提供良好新聞報導品質，強化人民對媒體信任。目前有9750名記者領取記者證，包括152家媒體中的4家官方媒體、38家馬來西亞本地媒體與50家國際媒體人員。