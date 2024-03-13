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大陸 大陸焦點 特派現場

西方視中伊俄演習是威脅　陸官媒反問：外界該擔憂誰很明顯

▲▼ 安全紐帶-2024演習 。（圖／翻攝 央視）

▲ 中國、伊朗和俄羅斯三國海軍參與「安全紐帶-2024演習」   。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中國、伊朗和俄羅斯三國海軍3月11日持續至15日，在阿曼灣附近舉行名為「安全紐帶-2024」的聯合演習，「旨在共同維護地區海上安全」，被西方視為有威脅性的演習。《環球時報》社評則表示，該演習針對該地區安全形勢所做的適當安排，若要比較演習課目，有些國家聯合演習的代號是「利刃」或「鐵拳」，威懾意味很濃，「外界該擔憂誰，很明顯？」

中國大陸國防部日前宣布參「安全紐帶-2024」的聯合演習，這次中方參演兵力是第45批護航編隊，將派出飛彈驅逐艦、飛彈護衛艦和綜合補給艦參演，「旨在共同維護地區海上安全」。除中伊俄三方外，來自巴基斯坦、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、阿曼、印度和南非的海軍代表也將觀察演習。

針對西方媒體報導解讀該演習具有威脅性。陸官媒《環球時報》社評指出，該演習從2019年起舉行，三方聯合演習已經成功舉行3次，成為常態化的機制。今年的演習與往年一樣，「旨在共同維護地區海上安全」，不針對任何國家，與地緣政治局勢沒有聯繫，外界以「安全紐帶」解讀和演繹都是不準確。

▲▼ 安全紐帶-2024演習 。（圖／翻攝 央視）

▲「安全紐帶-2024」演習反海盜搜救為主 。（圖／翻攝 央視）

社評稱，中伊俄三國海軍在演習中的課題，以艦艇編隊聯合維護航運及海上經濟活動安全，主要演練編隊運動、艦炮射擊、通信操演和反海盜等課目，基本與三國海軍參與亞丁灣護航行動內容上相吻合。今年也不例外，反海盜、搜救等是聯演的主要內容。

社評表示，阿曼灣就在霍爾木茲海峽入口處，全球每年大約1/5的石油運輸要從這裡通過，共同維護這條通道的安全，保持地區海洋和平穩定，既是三方一致的目標，也是全球共同利益所在。

由於，當前中東局勢動蕩不安，一些西方媒體報導指出，三方聯演是表明中俄兩國對伊朗的支持？

社評也指出，有些國家聯合演習的代號「利刃」「鐵拳」乃至「準備戰爭」，咄咄逼人甚至殺氣騰騰，威懾意味很濃。外界該擔憂誰，不該擔憂誰，不是很明顯嗎？

社評也反駁，問中伊俄已經第四次舉行聯合演習，之前西方媒體說演習是中俄為了向伊朗賣武器，去年又說是為了對付「奧庫斯」採取的針對性行動。「相關說法年年花樣翻新，西方媒體自己不迷糊，外界也要暈了。」

▲▼ 安全紐帶-2024演習 。（圖／翻攝 央視）

▲《環時》社評指出，「安全紐帶」重點在非傳統安全領域，是為了應對國際社會的共同威脅。（圖／翻攝 央視）

社評表示，「安全紐帶」重點在非傳統安全領域，是為了應對國際社會的共同威脅，三方不可能就此結盟，也不會朝著軍事同盟的方向去發展。若以「同盟」「軸心」把三方拉再一起，只是把三方格局看小了，仍然停留在美西方「陣營對抗」的慣性思維層面。

另外，美國國家情報總監辦公室最新發佈的「2024年度威脅評估報告」，美國在接下來一年將面臨日益脆弱的國際秩序，並且點名中伊俄。

社評稱，美方太多假借所謂「軸心」敘事煽動陣營對抗的實際動作，太少對全球局勢變化的理性認識，才是當前全球秩序的真正脆弱之處。

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