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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂TikTok影響國安　綠委陳冠廷拋「立專法」管制

▲▼立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國民主黨資深眾議員拉札．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）本周在國會聽證會上，質詢情報官員TikTok透過彈出訊息，動員用戶打電話給國會議員辦公室，抗議美國國會要求母公司字節跳動撤資TikTok。對此，民進黨立委陳冠廷今（13）表示，應草擬「反境外勢力介入社群媒體管制法」草案，遏止敵對勢力透過社群平台監控、審查國人。

陳冠廷表示，TikTok操作相關訊息，干預國家政策的情況相當危險，也凸顯TikTok潛在的影響力；TikTok透過不成比例的方式影響社群媒體對特定議題的支持或反對，已經是美國國內正視且正在處理的議題，而台灣政府和民眾也必須對這類社群媒體平台採取更嚴謹的態度。

陳冠廷建議，政府應參考美國的「反中國共產黨社群媒體法案」（ANTI-SOCIAL CCP Act），草擬「反境外勢力介入社群媒體管制法」草案，遏止敵對勢力透過社群平台監控、審查國人。

陳冠廷強調，TikTok背後能被操縱的影響已對台灣的國家安全構成重大挑戰。他也希望在此議題凝聚台灣跨黨派的共識，審慎評估未來與TikTok的互動方式與相關規範，保護國家安全，也維護民主自由。

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