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大陸 大陸焦點 特派現場

美眾議院將立法封殺TikTok　陸外交部：最終必將反噬美國自身

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國會眾議院即將投票決定是否要禁止TikTok在美國運營的相關法案，中國大陸外交部今（13）日也回應，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

發言人汪文斌近年來，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓。

汪文斌說，這種不能在公平競爭中取勝就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，「最終必將反噬美國自身。」

▲▼ 社群平台TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國際版社群平台TikTok，遭到美國拜登總統發起抵制行動。（圖／達志影像／美聯社）

綜合陸媒報導稱，美國總統拜登會簽署一項將強制TikTok母公司出售這款視頻共享應用程序的眾議院法案，這也是迄今對該提案最強烈的支持。

述法案名為《保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法》（Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act），由威斯康星州共和黨眾議員邁克·加拉格爾 (Mike Gallagher) 和伊利諾伊州民主黨眾議員拉賈·克里希納莫蒂 (Raja Krishnamoorthi)等十餘位議員共同提出。

報導稱，如果該法案通過，字節跳動必須在165天內剝離TikTok，否則蘋果、谷歌等應用商店將被強制停止對TikTok的網絡托管服務。

TikTok公司發言人對外媒回應稱，「無論如何試圖掩飾，這項法案都是對TikTok的徹底禁令。這項立法將踐踏1.7億美國人的第一修正案權利，並剝奪500萬小企業賴以發展和創造就業的平台。」

TikTok表示，「他們沒有也不會向中國政府分享美國用戶數據。」

美國共和黨總統候選人川普11日則指出，限制使用TikTok犯而只會讓祖克柏的Meta，包括臉書（Facebook）平台更加強大，「沒有了TikTok，只會讓臉書變得更強大。我認為臉書是『全民公敵』。TikTok有很多好處、也有很多壞處。TikTok上的許多小孩子，如果生活中沒有了TikTok就會發瘋。」

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