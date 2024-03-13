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號召捐血再捐復康巴　新竹縣第44輛復康巴加入

▲▼號召捐血再捐復康巴　新竹縣第44輛復康巴加入。（圖／縣政府提供）

▲大大數位慈善基金會今年3月起舉辦全台六地接力捐血活動，今(13日)第三站在新竹縣政府廣場登場，不只號召捐熱血，也捐贈新竹縣一輛復康巴士。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

大大數位慈善基金會今年3月起舉辦全台六地接力捐血活動，今(13日)第三站在新竹縣政府廣場登場，同時攜手大大寬頻旗下企業北視有線電視股份有限公司舉辦『大大攜手 讓愛匯流』捐血家年華暨復康巴士捐贈活動，不只號召捐熱血，也捐贈新竹縣一輛復康巴士。

新竹縣長楊文科表示，縣府一同響應大大基金會董事長戴永輝的號召，加入全台接力捐血六縣市之一，看到新竹縣鄉親朋友相當踴躍參與捐血，鄉鎮長及議員也攜手響應，非常感動，其中湖口鄉長吳淑君，一次就捐兩袋熱血，可見大家都是非常願意參與。

▲▼號召捐血再捐復康巴　新竹縣第44輛復康巴加入。（圖／縣政府提供）

▲楊文科感謝，大大數位慈善基金會除舉辦捐血活動外，還特別捐贈一輛復康巴士。

楊文科也感謝，除舉辦捐血活動外，大大數位慈善基金會還特別捐贈一輛復康巴士，這也是新竹縣第44輛復康巴士，給予身障朋友很大的幫助，功德無量。

大大數位慈善基金會董事長戴永輝說，大大數位慈善基金會於2022年成立，秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，以實際行動回饋社會，讓愛匯流，感謝縣府對活動的支持，以及捐血中心妥善規劃，讓活動更邁向1萬袋250c.c.血液的目標，號召捐血之餘，基金會也攜手北視有線電視股份有限公司捐贈復康巴士給竹縣府，為身障人士及有長照需求的朋友提供更便利的外出方式，讓愛走動，盼能透過此舉讓更多人關心社會公益，讓愛延續。

▲▼號召捐血再捐復康巴　新竹縣第44輛復康巴加入。（圖／縣政府提供）

▲本次活動目標1萬袋250c.c.血液。

本次「大大攜手 讓愛匯流」新竹場次，除了今天(13日)新竹縣政府廣場 從9時30分至16時30分，還有3月13日至3月15日8時至17時在竹北市愛心樓(竹北市光明11路215巷8號)，以及3月13日至3月15日11時至18時在竹北免費公車家樂福站，3月14日9時至17時在西大捐血室(新竹市文雅街6號)，提供捐血服務，歡迎鄉親到場響應捐熱血。

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