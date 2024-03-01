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社會 社會焦點 保障人權

愛將家中水管藏千萬賄款！楊文科轉列被告　竹北天坑噴出官商黑幕

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長楊文科傳因竹北天坑案遭搜索，因豐邑集團與縣府高層密切聯繫，涉有圖利重嫌，年前楊文科即以「關係人」身分遭約談，昨(29)日，檢調正式以「被告」身份約談楊文科，但經漏夜偵訊後，檢方認，楊涉貪罪嫌重大，但認為沒有聲請羈押必要，因此諭知50萬交保。

竹北豐邑520「天坑案」要回溯到2023年，豐邑建設位於竹北市建案「豐采520」，因周邊道路10個月內出現5次「天坑」，甚至一台全新特斯拉掉入坑內成為全國矚目案件。後續縣府判定建商開挖地下室抽取地下水導致土砂層流失等因素，造成道路坍塌，以共危險罪嫌將本案函送檢方偵辦。

▲竹北天坑特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲2023年4月間，一輛落地才一個月的特斯拉Model Y無預警掉落天坑中，因發軒然大波。（圖／記者陳凱力攝）

不過，新竹檢方調查事證後，發現縣府高層及工務部門平日與豐邑密切聯繫，甚至天坑案發後有不少驚人對話記錄，因此指揮新竹縣調查站搜索縣府工務處長江良淵辦公室和住處進行搜索，並在江良淵住處按圖索驥，在陽台排水管、天花板、抽屜外，甚至老家衣櫃，合計搜出現金1千多萬元。江良淵與豐邑集團等4人也認涉案重大遭裁定收押。

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

 ▲▼（圖／歐陽霆提供）

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

期間，民進黨新竹縣議員歐陽霆爆料指稱，楊文科2022年時的縣長競舉總部，原是豐邑集團的地，且豐邑集團政治獻金87萬7420元正好是競選總部3個月租金，質疑楊「左手付房租，右手收獻金！」無償使用總部。雖楊文科多次否認，與豐邑有不正當金錢關係，但檢方調查天坑案卻意外發現楊恐有涉案。

▲新竹縣府工務處長江良淵。（圖／新竹縣府提供）

▲工務處長江良淵。 （圖／新竹縣府提供）

今年初、過年前，其實楊文科已遭檢調以「關係人」名義傳喚到案說明，因案情事涉敏感且正值總統大選前，檢調人員為避免衍生額外風波，選擇低調進行調查釐清。經多日調查，昨日檢方正式以「被告」身份再次傳喚楊文科及相關人士等5人到案說明，今晨檢方才發出新聞稿說明，諭知楊文科以50萬元交保侯傳。

據了解，去年檢方調查江良淵與旗下主管、人員的時候，意外發現豐邑高層與縣府高層有多次對話，甚至直指「與高層講好了」，加上調查期間，已有人員坦承，是受上級長官指示放行，檢方也因此開始向上追溯，這所謂的「縣府高層」到底有多高層。

▲竹北天坑特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼竹北天坑吞掉一台全新特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北天坑特斯拉。（圖／記者陳凱力攝）

►涉貪污50萬交保　楊文科喊冤：捍衛清白奮戰到底

 

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