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「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈　桃園登場

▲「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈桃園登場

▲議長邱奕勝、副市長蘇俊賓(左一、三)出席「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓12日出席於中壢區銀河廣場舉行的「大大攜手、讓愛匯流」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈儀式表示，這段時間台灣面臨血荒，感謝大大數位基金會、南桃園有線電視等單位共同合作，從北到南在6縣市舉辦捐血活動，並捐贈復康巴士，相信在好天氣助力下，能募集到更多愛心熱血做公益。

▲「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈桃園登場

▲復康巴士捐贈。（圖／市府提供）

蘇副市長說，目前桃園市身心障礙者逾9萬人，中重度以上身障需求復康巴士者3萬543人，其中約4,844人每週有搭乘兩次以上的需求，而桃園市營運中復康巴士共185輛，112年度平均每日營運1,021趟次，也就是每輛車每日平均跑約5.5趟次，為六都中第二多的，換言之桃園對復康巴士的需求是六都第二高，感謝大大數位基金會捐贈復康巴士，在桃園最需要的地方給予幫助。

▲「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈桃園登場

▲「大大」捐血嘉年華桃園登場。（圖／市府提供）

蘇副市長也提到，他過去曾在新聞局服務，因此對於媒體平台界達人戴永輝董事長並不陌生，也深知有大大數位基金會的地方就有公益，從日本311地震、土耳其地震到台灣各地，總能看見大大數位基金會的身影，熱心公益不落人後。

蘇俊賓於致詞中，同時也帶領出席的市府團隊，向在場的捐血人深深一躹躬，謝謝他們捐熱血做公益。為鼓勵集團員工也投身捐血做公益，大豐電董事長張銘志也挽袖捐血。

▲「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈桃園登場

▲南桃園有線電視董事長潘煦邦（左）捐贈復康巴士。（圖／市府提供）

市府社會局指出，「大大攜手、讓愛匯流」捐血嘉年華，從北到南在6縣市舉辦捐血活動，目標募集10,000袋250c.c血液。桃園市捐血場次：3月12日於中壢銀河廣場前（中壢區九和一街）、3月13日至15日於中壢捐血室（中壢區中央東路88號16樓）、3月14日至15日於龍岡捐血室（中壢區後寮一路188號），邀請民眾一同挽袖捐血，讓愛延續，幫助有需要的人。

▲「大大」捐血嘉年華暨復康巴士捐贈桃園登場

主辦單位也邀請公益團體和政府部門響應加入。包括：桃園市溫暖關懷協會、桃園市婦女培力中心。包括立法委員魯明哲、桃園市議會議長邱奕勝、市議員王珮毓、徐景文、張曉昀、謝美英、魏筠、市府社會局長陳寶民、青年局副局長涂淳惠、中壢區長李日強、大大數位基金會董事長戴永輝、南桃園有線電視董事長潘煦邦、大豐電董事長張銘志、新竹捐血中心主任王雲龍均一同出席。

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