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新竹市公布麻疹確診足跡「逛迪卡儂、吃壽司郎」　匡列37人

▲▼新竹市麻疹。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市衛生局接獲通知，有一麻疹境外確定病例足跡曾於新竹市2足跡停留。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市衛生局接獲外縣市通知，有一麻疹境外確定病例足跡曾於竹市迪卡儂（3月5日10:30-11:50）、壽司郎-慈雲路店（3月5日12:00-12:30），目前匡列現場工作人員共計37名，衛生局已針對店家所提供之名單，協助接觸者自3月5日至3月23日、共計18天進行自我健康監測，同時呼籲市民應提高警覺，提醒同期間曾於相關場所出入的市民朋友，請自主健康管理至3月23日，如有不適症狀請儘速就醫，並告知活動史及接觸史。

衛生局表示，此案例為馬來西亞境外移入之同班機旅客經採檢後確診，該名同班機確定病例旅客為34歲女性，居住外縣市，3月5日於迪卡農與壽司郎-慈雲店用餐及有休閒足跡，衛生局於第一時間已通知店家進行接觸者名單匡列並執行衛教，目前已取得匡列名單共計約37名，目前皆無相關症狀。

衛生局呼籲，麻疹傳染力高，特別是出診前後4天最強，可經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，因此提醒民眾，若出現發燒、咳嗽、結膜炎、口內不規則斑點等時，應儘速戴口罩就醫，並告知活動史及接觸史，若已知是確診接觸者，務必於最後接觸日開始+18天做好自我健康監測，若監測期出現不適症狀，也請依管理衛生單位引導看診，切勿自行就醫，同時呼籲若經麻疹疫調評估家中幼兒是高風對象，也請務必配合衛生單位於72小時黃金期儘速帶幼兒接種疫苗。

衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲及滿5歲至入國小前幼童，家長可依幼兒預防接種期程完成疫苗接種，就可獲得完善保護力。如有麻疹相關疑問，歡迎至疾病管制署網站( http://www.cdc.gov.tw )或撥打新竹市衛生局防疫專線03-5355130或疾病管制署1922洽詢。

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▲▼新竹市麻疹。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市衛生局匡列37人，同時提醒同期間曾於相關場所出入的市民朋友，請自主健康管理至3月23日，如有不適症狀請儘速就醫並告知活動史及接觸史。

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