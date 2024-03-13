　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

物流外送員欠債缺錢 「興趣結合兼差」　上場打籃球下場當小偷

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局忠孝東路派出所警員接獲報案，新生高架橋下的籃球場，從2023年12月底開始，陸續有球友的隨身現金遭竊，警方查出1名物流業的外送員涉嫌重大，追查發現該名外送員正在新北市蘆洲區的籃球場打球，立即前往現場，將正在打籃球的嫌犯帶回偵訊。

警方調查，從2023年12月底開始，陸續有球友在新生高架橋下打籃球，隨身現金遭偷走的行為，陸續有5名球友到派出所報案，表示在球場上打球，但是下場後卻發現皮夾裏面的現金不翼而飛，最後只好向中正一分局忠孝東路派出所報案。

▲▼北市新生高架籃球場陸續發生竊盜，警方掌握1名打球男子（紅圈）涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市新生高架籃球場陸續發生竊盜，警方掌握1名打球男子(紅圈)涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，共計有5名被害人前往報案，共計損失金額達1萬多元，警方調閱監視器後，鎖定30歲的伍姓物流外送員，最後經過查訪、手機定位，掌握伍男正在新北市蘆洲區的籃球場打球，趁其下場休息時逮人。

▲▼北市新生高架籃球場陸續發生竊盜，警方掌握1名打球男子涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市新生高架籃球場竊盜，警方逮捕嫌犯時正在新北市球場打球。（圖／記者邱中岳翻攝）

伍姓男子見到警方，也配合警員到案說明，警方事後依照竊盜罪嫌將伍函送法辦，伍姓男子表示，平常就喜歡打籃球運動，但表示因為有欠債，所以才會「興趣」結合「工作」，打球之餘趁機下手行竊。

ET快訊
10歲女童「下體撕裂流血」仍替父求情！她當半年社工放棄：很無
痛心虐童案　賴清德：不該讓第一線獨自面對
上銬女社工　警政署下令：北市警局檢討改進
台鐵美女車長「月抓500旅客逃票」　補票金額近10萬
快訊／新北女遭大貨車撞擊　多處骨折慘死
餵餿水虐死凱凱　保母姊妹看守所吃「炸腿排+蒸蛋」
00940申購新紀錄！國泰證開戶成長數倍　12萬人成功線上進
三大電信都有！　4G 499吃到飽「不限速」一日限定
社工女神上銬！　50團體連署怒批「嗜血獵巫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：還要拍拍安慰　挨告慘了

母停車買麵包突癱軟！2女童急喊「媽媽昏倒了」　台中警當保母

拘提兒福盟社工上銬惹議　警政署：責成北市警局檢討改進

竊嫌被上三道銬堅不透露案情　副所長狠踩戒具致成傷下場曝

快訊／新北泰山死亡車禍！女行人遭大貨車撞擊　多處骨折慘死

餵凱凱餿水虐死他　無良姊妹檔保母看守所吃「炸腿排+蒸蛋」

津棧負責人李彥廷被羈押禁見　律師將抗告！違法逮捕也將訴究

物流外送員欠債缺錢 「興趣結合兼差」　上場打籃球下場當小偷

山區驚見「全裸溶屍」！新北警最高規格偵辦　他一眼識破揪真相

女社工遭上銬！50團體連署怒批「嗜血獵巫」　要檢警說明

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：還要拍拍安慰　挨告慘了

母停車買麵包突癱軟！2女童急喊「媽媽昏倒了」　台中警當保母

拘提兒福盟社工上銬惹議　警政署：責成北市警局檢討改進

竊嫌被上三道銬堅不透露案情　副所長狠踩戒具致成傷下場曝

快訊／新北泰山死亡車禍！女行人遭大貨車撞擊　多處骨折慘死

餵凱凱餿水虐死他　無良姊妹檔保母看守所吃「炸腿排+蒸蛋」

津棧負責人李彥廷被羈押禁見　律師將抗告！違法逮捕也將訴究

物流外送員欠債缺錢 「興趣結合兼差」　上場打籃球下場當小偷

山區驚見「全裸溶屍」！新北警最高規格偵辦　他一眼識破揪真相

女社工遭上銬！50團體連署怒批「嗜血獵巫」　要檢警說明

連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：還要拍拍安慰　挨告慘了

五星酒店永豐棧債務餘波　牽連「阿利海鮮」整棟遭法拍

又有受害者？與凱凱同期托育男嬰「屁股潰爛」　惡保母稱：大號造成

林心如談虐童案痛心發聲「給大家一個交代」　力挺夏姿慈善特賣

台股2萬點得而復失！小漲14點來到19929點　台積電漲9元收779

《原子2》夢幻導師陣容揭曉！　選手驚見星二代「郭品超帥姪子也參賽」

還市長清白！竹市議員里長聲援高虹安　齊喊：檢調政治辦案

NEWS小山慶一郎宣布結婚！娶回AAA正妹主唱　登記日藏催淚故事

開唱倒數3天！　告五人驚喜公開「超狂硬體彩蛋」

邊境檢驗違規「防業者回收再闖關」　食藥署擬修法：惡意添加就銷毀

社會熱門新聞

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

即／凱凱案社工上被銬　失職人員將懲處

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

女社工遭上銬　工會喊話兒盟董事長

兒福社工女神起底　棄台大法律念社工

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

即／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡

社工女神上銬　醫轟警：可恥！作秀給全國看

低頭面無表情！保母妹只認「罰凱凱站水桶」

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

「施虐保母是我房東」　房客曝光男童哭聲影片

更多熱門

相關新聞

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

彰化伸港鄉3姊弟走斑馬線遭撞飛，造成10歲姊姊、9歲妹妹命危，分別在彰化秀傳、彰基醫院搶救。剛剛秀傳醫院傳來好消息，重度昏迷沉睡了21天姊姊已經醒了，神經外科主任鄭均洹和姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了。

女通緝犯跟男友開房　警上門他先跳樓逃

女通緝犯跟男友開房　警上門他先跳樓逃

苗栗市鐵皮屋大火　木雕藝品倉庫燒毀

苗栗市鐵皮屋大火　木雕藝品倉庫燒毀

攀玉山失聯10天罹難！逢甲EMBA夫妻回家了

攀玉山失聯10天罹難！逢甲EMBA夫妻回家了

即／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡

即／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡

關鍵字：

物流外送員興趣工作忠孝東路派出所影音

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

周杰倫要買台北大巨蛋！　辜仲諒「團隊股東」曝光

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

買房一次付清登記在女友名下　分手後房子歸誰？

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面