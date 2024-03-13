物流外送員欠債缺錢 「興趣結合兼差」　上場打籃球下場當小偷

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局忠孝東路派出所警員接獲報案，新生高架橋下的籃球場，從2023年12月底開始，陸續有球友的隨身現金遭竊，警方查出1名物流業的外送員涉嫌重大，追查發現該名外送員正在新北市蘆洲區的籃球場打球，立即前往現場，將正在打籃球的嫌犯帶回偵訊。

警方調查，從2023年12月底開始，陸續有球友在新生高架橋下打籃球，隨身現金遭偷走的行為，陸續有5名球友到派出所報案，表示在球場上打球，但是下場後卻發現皮夾裏面的現金不翼而飛，最後只好向中正一分局忠孝東路派出所報案。

▲北市新生高架籃球場陸續發生竊盜，警方掌握1名打球男子(紅圈)涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，共計有5名被害人前往報案，共計損失金額達1萬多元，警方調閱監視器後，鎖定30歲的伍姓物流外送員，最後經過查訪、手機定位，掌握伍男正在新北市蘆洲區的籃球場打球，趁其下場休息時逮人。

▲北市新生高架籃球場竊盜，警方逮捕嫌犯時正在新北市球場打球。（圖／記者邱中岳翻攝）

伍姓男子見到警方，也配合警員到案說明，警方事後依照竊盜罪嫌將伍函送法辦，伍姓男子表示，平常就喜歡打籃球運動，但表示因為有欠債，所以才會「興趣」結合「工作」，打球之餘趁機下手行竊。