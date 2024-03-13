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社會 社會焦點 保障人權

情侶開房間警察來了　他「以為抓自己」跳樓逃！一聽真相崩潰

記者許權毅／台中報導

台中一對情侶2日投宿中區某旅社，由女友登記入住，結果被發現是通緝犯。警方到場後要求開門，卻聽到「碰！」一聲，竟是張姓男友從2樓跳下，警方抓到張後滿頭問號，問他為何要落跑，張自爆自己是通緝犯，員警回：「是要抓你女友，她毒品通緝！」原本還在疼痛的張男瞬間彈起身子驚訝地問：「蛤？為何？」

▲▼女通緝犯跟男友開房！他「以為抓自己」為愛跳樓　被蒙在鼓裡大崩潰。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一對情侶投宿旅社，被櫃檯人員發現女子登記證件是通緝犯，不料男子以為是來抓自己，還跳樓逃跑。（圖／記者許權毅翻攝）

第一警分局繼中所2日深夜接獲某旅社通報，有通緝犯入住情資，立刻前往查訪。警方抵達後，發現是一對情侶入住，由女子提供身分證件給櫃檯人員，結果旅社發現女子是通緝身分，員警得知要求2人開門，卻遲遲等不到回應，沒想到就此展開戲劇化過程。

▲▼女通緝犯跟男友開房！他「以為抓自己」為愛跳樓　被蒙在鼓裡大崩潰。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼張男一聽見不是來抓自己，而女友才是警方要抓的人，瞬間傻眼。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼女通緝犯跟男友開房！他「以為抓自己」為愛跳樓　被蒙在鼓裡大崩潰。（圖／記者許權毅翻攝）

員警先好言相勸，給2人穿衣服的時間，要他們好好配合臨檢。不料，突然傳出「碰！」一聲巨響，員警立刻意識到是有人從2樓跳下落跑，立刻衝下樓逮人，順利將想要落跑的張男逮捕。

張男忍著全身擦挫傷，趴在地上乖乖就範，但員警反而滿頭問號，明明是要來抓女通緝犯，為何是張男落荒而逃？沒想到張男突然自爆，他是地檢通緝的詐欺犯。員警則說：「那個是你女朋友？她也是通緝啊！」張男原本還因疼痛呻吟，一聽震撼消息馬上彈起身子回：「蛤？為何？」

▲▼女通緝犯跟男友開房！他「以為抓自己」為愛跳樓　被蒙在鼓裡大崩潰。（圖／記者許權毅翻攝）

▲張男女友是毒品通緝犯，跟張男交往期間不敢跟對方說。（圖／記者許權毅翻攝）

原來，34歲張男是犯下詐欺案件的通緝犯，27歲的女友則是毒品通緝犯，女子自知有案件在身，但不敢讓男友知道，張男誤以為警察上門是要抓自己，交往期間也不知女友是通緝犯，相當驚訝。

張男向警方說，聽到員警上門查訪時，深怕自己被抓後，女友會獨自一人、無人照顧，才會為愛跳樓，想落跑躲避查緝，結果2人都被上銬，讓張男傻眼說：「早知道不跳了！」

警方在兩人身上搜出毒品咖啡包及K盤，全案經警詢後將2嫌移送台中地檢署、台南地院偵辦。

▲▼女通緝犯跟男友開房！他「以為抓自己」為愛跳樓　被蒙在鼓裡大崩潰。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼女通緝犯跟男友開房！他「以為抓自己」為愛跳樓　被蒙在鼓裡大崩潰。（圖／記者許權毅翻攝）

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