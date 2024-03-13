回家了！登山協會夫妻攀玉山墜300米深谷雙亡　直升機吊掛下山

記者賴文萱／高雄報導

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀登玉山，2日抵達圓峰山屋後卻失聯，經過10天的搜救，12日救難團隊利用空拍機在三叉峰下方約300米處發現2人，但已雙雙罹難。2人遺體今上午9點由空勤直升機吊掛下山，交由家屬帶回。

▲逢甲EMBA峰鷹登山協會夫妻攀玉山不幸罹難，今由直升機吊掛下山。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲夫妻2人攀玉山失聯10天，最後在300米深谷被發現罹難。（圖／玉山國家公園管理處提供）

高雄市消防局5日接獲夫妻檔失聯通報後，集結人員前往搜救，6日至12日期間多次申請空勤直升機協助，但因山區氣候嚴寒，且能見度極為不佳，考量直升機起降風險，因此陸續增派地面搜救人員及2名飛手，攜帶無人機徒步上山搜救。

12日山區能見度提升，消防局徵調義消及民間無人機的空拍高手至現場，結合玉管處人員，透過無人機搜索等空拍技術，於三叉峰下方約300米處發現失聯2人，初步判定無生命徵象。

▲▼登山協會夫妻攀玉山墜300米深谷雙亡，今直升機吊掛下山 。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於現場位處濕滑石頭坡且陡峭，搜救人員冒險下切，昨天已接觸到罹難者，今日上午執行吊掛，9點01分空勤直升機順利降落停機坪，遺體交由家屬帶回，完成這次救援任務。