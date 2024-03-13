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社會 社會焦點 保障人權

快訊／奇蹟！遭撞飛重傷搶救21天　姊姊今天醒了「會聽話眨眼」

▲彰化秀傳醫院評估伸港遭撞小姐姐即將甦醒。（圖／彰化秀傳醫院提供）

▲小姊姊今天醒了。（資料圖／彰化秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉3姊弟走斑馬線遭撞飛，造成10歲姊姊、9歲妹妹命危，分別在彰化秀傳、彰基醫院搶救。剛剛秀傳醫院傳來好消息，重度昏迷沉睡了21天姊姊已經醒了，神經外科主任鄭均洹和姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了。

車禍意外發生在2月22日晚間6時22分許，陳姓3姊弟的阿伯眼疾開刀，3人一起放學徒步返家，行經建國路(台17線)與美港公路(台61乙線)路口時，遭一名74歲蕭姓阿伯無照駕駛休旅車撞飛，姊妹2人傷重失去生命徵象，所幸弟弟只有腳扭傷。姊妹兩個經院方搶救後終於恢復呼吸心跳，但由於腦部及身體受到重創，昏迷指數都只有3分。

傷勢較為嚴重的妹妹，腦部的受損非常嚴重，前後歷經3次尿崩現象，經過彰基醫院搶救，都已回復到正常，昨(12日)兩邊胸管已經拔除，生命跡象逐步穩定，會依照陳小妹妹的情況，並會安排專科醫師給予高氧壓治療，也評估後續『神經再生療法』治療的可能。

收治在彰化秀傳醫院的姊姊，醫院輔以音樂療法治療，3月6日進行頸椎復位神經減壓固定手術後，眼睛可以張開，眼珠也可以活動，呼吸器設定也好轉不少，右下肢已有活動反應，院方當時研判應該是快醒了，3月8日施予幹細胞治療，今天胸管全拔除，神經外科主任鄭均洹和姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了，代表她已經醒了，醫療團隊一起在她床邊喊話，「要她不要緊張，要好好休息」。

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