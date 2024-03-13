挨告性騷8個月！黃子佼再現身北檢　盼與被害人和解...表情超憔悴

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼去年遭網友爆料，10年前對未成年女性子性騷擾，黃子佼為此道歉還一度傳出自戕，日前公開為自己「失禮行為」向旅法網紅Zofia道歉，據了解，全案仍有其他民眾告發以及被害人指控，而黃子佼過去8個月，也頻頻透過各種管道試圖和被害人協商和解，他13日並再度以被告身分到台北地檢署出庭應訊。

▲黃子佼因遭到控告性騷案，被檢察官傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝影）

臉書部落格「和我一起．走在法國的365天」在2023年6月19日發文，管理員Zofia第一句話就說：「我本想把這件事帶進棺材裡」，接著透露自己17歲時，被電台主持人在車上強吻，帶進房間拍上半身裸照等，文章中有關職業等背景描述，暗示了加害人就是知名藝人黃子佼，Zofia之後並表示，接到其他被害人私訊，證實都遭同1人加害。

黃子佼在遭爆料影射的當天，隨即上傳3段影片，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者，並稱「我就不露臉了，太丟人了」，同時又大開地圖砲，點名13位藝人雖然沒有涉及性騷擾，但是有吸毒等黑料，隨後黃子佼因為情緒失控自殘，被送往醫院救治。

全案經民眾告發、被害人向警局提告，台北地檢署指定專責檢察官偵辦，檢察官指揮台北市婦幼警察在2023年8月4日發動搜索約談後，依涉犯妨害性自主等罪嫌，諭令黃子佼35萬元交保，並限制出境、出海，同時核發「犯罪被害人保護命令」，禁止黃子佼騷擾、接觸被害人及其家屬。

之後檢察官陸續傳喚約詢包括Zofia等多名相關涉案人士，逐一釐清案情，而黃子佼本人在2024年2月7日晚間，在臉書發文「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。」

雖然黃子佼發文透露道歉內容是經過雙方代理人協議後公布，但據了解，旅居法國的Zofia其實並未對自身遭遇提告，僅接受傳訊說明親身經歷，檢察官在綜合Zofia與其他相關證人說詞後，再次傳喚黃子佼出庭。