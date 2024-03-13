獨／工程師遭撞腦死！整群目擊者控肇事男「旁邊聊天」沒他的事

記者許權毅／台中報導

台中市西區昨（12）日發生一起嚴重車禍，一名中科工程師準備要去上班，遭駕駛的白車高速撞飛，拖行20公尺，陳男重傷已經腦死，家屬淚崩做好最壞打算。更令人氣憤的是，多名目擊民眾控訴，肇事的李男在事發後一臉事不關己，還在一旁跟友人有說有笑、抽菸，相當可惡。

▲▼台中一名29歲陳姓工程師被一名李男開車高速撞擊，多名目擊者控訴李男犯後態度惡劣。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

事發在12日上午6時30分左右，監視器拍下，29歲陳男沿著西區忠明南路直行，準備要前往中科上班。不料，在五權五街口停等紅燈時，後方一名41歲李男開著載著謝女，轎車完全沒減速，當場將陳撞飛，一路被撞拖到路口對面、第二間店面前才停止，至少20公尺。

▲▼陳男家屬拿出弟弟機車上的行車紀錄器，只見李男開車猛撞，相當驚悚。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



陳男家屬也說，從弟弟機車上的行車紀錄器拍下，撞擊過後，對方跑在車前比劃，「好像不是自己的錯誤」，態度惡劣。經記者詢問，至少3位民眾指證歷歷，事情發生後，李男站在旁邊，跟朋友聊天說話，還在旁邊嚼食檳榔、抽菸，看不出有釀成大禍的反省或緊張。有人認為，李男看上去精神恍惚，與一般肇事者的態度也不一樣，直言「很過分」。

陳男哥哥說，看過影片後，認為弟弟已經完全靜止停等紅燈，對方未減速撞擊，肇責一定是對方100％。

▲▼附近路口拍下整個過程，陳男機車全毀，人重傷腦死。（圖／民眾提供）



李男則向警方說，事發當下是沒注意車前狀況，才會撞上陳男。警方初步調查，李男並無酒駕或是毒駕，初判肇事主因是李男觀看道路環境、分心駕駛釀禍，陳男無肇事因素，詳細肇責仍待釐清。