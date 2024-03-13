獨／極惡畫面曝！29歲工程師等紅燈被撞飛20m　腦死恐成植物人

記者許權毅／台中報導

台中市西區昨日（12日）清晨發生一起嚴重車禍，一名29歲陳姓工程師準備到中科上班，騎車行經一處路口停等紅燈，遭後方一名李男開白色轎車「無減速撞飛」，陳男連人帶車被拖行至少20公尺，當場無呼吸心跳，目前經搶救雖已恢復生命跡象，但醫院宣布陳男腦死，家屬已經做好拔管打算。

事發在12日上午6時30分左右，監視器拍下，29歲陳男沿著西區忠明南路直行，準備要前往中科上班。不料，在五權五街停等紅燈時，後方一名41歲李男開車載著謝女，轎車完全沒減速，當場將陳撞飛，一路被撞拖到路口對面、第二間店面前才停止，至少被撞飛20公尺。

▲台中一名29歲工程師昨日騎車準備上班，停等紅燈時遭一輛白色轎車撞飛，當場重傷無生命跡象，經搶救仍可能腦死變成植物人。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

▲陳男遭高速撞擊，人當場無呼吸心跳，行車紀錄器也拍下驚悚瞬間。（圖／民眾提供）



陳男哥哥獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問，透露弟弟是準備去上班，才剛離家不到5分鐘，結果就發生事情。陳男哥哥哽咽地說：「弟弟被撞距離非常遠，被撞當下已經沒有心跳，現在雖然搶救完，心跳有回來，但可能會腦死，會變成植物人，已經做好心理準備要拔管。」家屬看過陳男的行車紀錄器，非常悲痛。

附近許多民眾說，昨天早上有聽見「碰！」一聲，下來查看發現非常嚴重。也有人說，認為地上都沒有煞車痕跡，為何機車會受損如此嚴重？結果才發現肇事白車根本沒煞車。有好心民眾幫忙調閱監視器，只見撞擊瞬間一閃而過，認為白色轎車車速至少80、90公里以上。

實際查看陳男車輛，整輛機車「對折」，排氣管被撞到掉落，車殼也是多處破損，車牌也被撞到扭曲變形。陳男的安全帽為全罩式款式，卻因車禍受到嚴重磨損、破裂，可見車禍撞擊力道之大。

第一警分局初步調查，李男供稱是沒注意到車前狀況釀禍，並無酒駕或是毒駕。警方初判肇事主因是李男觀看道路環境、分心駕駛釀禍，陳男無肇事因素，詳細肇責仍待釐清。

▲▼陳男的機車「對折」全毀，相當驚悚，安全帽上也留下大量擦痕。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

▲▼陳男機車被撞到嚴重擠壓，李男的租賃車也半毀。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

