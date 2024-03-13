選前承諾跳票！晶鼎焚化爐要蓋了　環盟：明天500人包圍抗爭

▲彰化鄉親抗議晶鼎焚化爐。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

經濟部工業局為處理全國汙水處理廠汙泥，將在彰濱工業區鹿港區環保設施用地興建焚化廠，並通過晶鼎綠能科技環評，鎮民組成自救會多次抗議要求撤案，未料明(14)日將召開環評動工前的公開說明會，彰化環盟表示，當初總統府秘書長林佳龍選前連續兩度公開承諾確定不會蓋，「怎麼可以說話不算話」，明日將在會場外舉辦大規模抗爭。

環盟指出，彰化縣不缺焚化爐，縣內已有9座焚化爐，現在晶鼎又要設焚化爐，這真的太誇張了，全台灣沒有這麼離譜的事。尤其鹿港方圓7.2公里已經有4座焚化爐，密集度已經是全台最高，現在彰濱鹿港區又要再設置，目前晶鼎事業將新設的廢棄物焚化爐，將處理全國各地的事業廢棄物，每日可燒700公噸，其燃燒過程會排放大量有害物質，勢必增加PM2.5、戴奧辛、重金屬、惡臭等汙染。

林佳龍總統秘書長、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦今年一月及去年在公開選舉場所的政治承諾，都表達晶鼎焚化爐不蓋，環盟請盡速兌現承諾，不要成為讓人唾棄的政治蟑螂，斷送政治舞台。

自救會獲報，3月14日上午10點，晶鼎焚化爐公司將在鹿港彰濱服務中心2樓召開動工前的環評說明會，預計會場外會有來自沿海各鄉鎮居民，青年學子、立委、議員、鄉鎮長、村里長及鄉鎮民代表和環保團體等等，有500多人參加，出動數百斤的牡蠣、文蛤、蔬菜、雞蛋，他們將表達憤怒，並請政府撤案。