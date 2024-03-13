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屏東縣麟洛鄉過溝橋基樁損壞　限3.5噸以上車輛通行

▲麟洛鄉過溝橋基樁損壞，限制3.5噸以上車輛通行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲麟洛鄉過溝橋基樁損壞，限制3.5噸以上車輛通行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田西勢通往屏東大湖之過溝橋路面裂縫情事，屏東縣政府於12日與橋梁檢測公司現勘，現地基樁及橋台確有損壞及變形之情況發生，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行，請往來之限行車輛提早改道，縣府將每日巡檢，並提報災害復建工程盡早完成改建，以維用路人安全。

過溝橋為3跨2落墩橋梁，橋長31.5公尺、橋寬5公尺，於民國68年4月竣工，位於竹田鄉屏48線上，因受去年9月海葵颱風豪雨沖刷，造成橋台基礎掏空，進橋版路面有開裂下陷情況發生，縣府即作橋梁檢測，當時僅橋墩裸露情況，基樁和橋台並無損壞及變形，即先行將路面修復和提報災害復建工程，並請廠商定期巡檢，後經去（112）年10月25日和今年1月24日追蹤橋梁檢查，皆研判可維持通行。

縣府表示，屏48線過溝橋橋墩保護工災後復建工程於2月27日決標，因12日現勘發現基樁及橋台有損壞及變形之情況發生，與設計原意不符，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行，縣府也會另行提報災害復建工程盡早完成復建，近期仍請往來西勢與大湖之限重車輛請依據牌面行駛(大春路192巷-頂新路91巷-隘寮溪排水左岸堤防路)或提早改道。

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關鍵字：

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