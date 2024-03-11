屏東上百志工牛稠溪清出2千公斤垃圾　8歲童：怎麼這麼多垃圾

▲屏東縣政府號召民間企業及水環境巡守隊逾百位志清除牛稠溪垃圾 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



為響應聯合國世界水資源日，屏東縣政府於10日號召民間企業及水環境巡守隊逾百位志工，於風雨中清除、撿拾牛稠溪畔垃圾達2000公斤，透過公民參與淨溪行動，喚起大眾守護環境的意識，激發惜水、愛水與護水的行動力。

為喚起社會大眾關心水資源，縣府在安全無虞下舉辦淨溪活動，水環境巡守隊同步進行水質監測與紀錄，百名志工通力合作下共清除2,000公斤垃圾，其中不乏廢輪胎、傢俱等大型廢棄物。

自93年起帶領巡守高屏溪萬丹堤防段的張村長率水環境巡守隊志工一起參與淨溪任務，各個身手矯健，86歲的蘇阿嬤表示，動手淨溪讓環境更美麗，很快樂自己受到肯定。而8歲黃同學初次參與淨溪活動訝異地說，「溪裡怎有那麼多垃圾！」

牛稠溪排水源自屏東縣長治鄉大陽橋，全長14.865公里，近年來遭民眾隨意棄置垃圾日益嚴重，特別針對河堤、堤防、溪邊等加強取締非法棄置及焚燒垃圾，自110年起至112年運用監視器科技執法遠端監控系統，共告發186件、裁罰金額高達44萬元。

縣長周春米表示，感謝志工朋友秉持著「歡喜作 甘願受」的精神共同響應淨溪活動，縣府團隊亦致力提升水環境品質，於每年度汛期前辦理牛稠溪排水全線清疏工程及不定期派開口契約廠商巡檢清除非法棄置垃圾，改善沿線居民環境衛生避免病媒蚊傳染登革熱。