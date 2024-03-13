新北社會局稱凱凱出養後「無追蹤責任」　議員轟：就甩鍋民間單位？

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）



記者杜冠霖／台北報導

北市1歲多男童去年9月經新北社會局及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，新北議員張維倩今（13日）表示，詢問新北社會局凱凱出養後有無後續追蹤，社會局卻稱該案已經媒介出去，沒有任何必須要追蹤的責任，「難道新北社會局就這樣甩鍋民間單位？」民進黨立委林月琴也點出，該保母取得證照時序上有問題，依法新北市府應監督管理，難道這樣的違失沒有責任嗎？

民進黨立院黨團針對凱凱案召開輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤直言，不容許這個事件成為羅生門、制度持續失靈，政府機關也不能互踢皮球，中央應協助地方就收出養制度、居家托育政策、幼兒安置作業、建立社工支持體系、落實專責醫師制度，從單一個案帶來的省思跟教訓，有為有守的政府，社會關心的是生命，請在野黨不要只關心政治，令人心痛。

張維倩表示，個案是新北市民、父母都入獄，新北市府當下可以提供非常多協助管道，包含：安置生活費用、媒介到寄養家庭、兒少機構，出養不是唯一途徑，新北市府社會局有無如實提供給家長選擇？黨團詢問社會局有無後續追蹤，社會局卻稱該案已經媒介出去，沒有任何必須要追蹤的責任，這樣的話能夠接受？難道轉接到民間單位就不用追蹤？整起案件非常弔詭，難道新北社會局就這樣甩鍋民間單位？

張維倩指出，近五年來，新北市府兒少安置人數有7至8百人，至於有多少人是社會局媒合出養？新北市社會局回應說不知道，新北市社會局照顧新北市孩子責無旁貸，怎麼會連出養人數都無法追蹤，新北社會局應該跟孩子站在一起，好好檢討內規跟制度。

民進黨立委林月琴表示，這是可以防堵的，如果直轄縣市要運用居家托育人員照顧家外安置兒童，有相關處理原則，新北市府等待期間，如果本來有保母照護、只是家屬付不起錢，為何不是把孩子直接安置在那邊，市府付錢就好？

林月琴指出，時序上也凸顯一些問題，該保母2021年取得技術證、2022年11月登記後才取得保母登記證，但還沒有認證時就在同年4月收一班小孩，按照法規，一定要訪視輔導良好，但這短短10幾天有訪視輔導良好嗎？並沒有。依法新北市府應監督管理，難道這樣的違失沒有責任嗎？