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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

虐童案蔣萬安、侯友宜遭轟踢皮球　朱立倫：我們做縣市長後盾

▲▼國民黨中常會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市爆出虐童案，保母殘忍手段引起社會各方熱議，民眾急喊主管機關負責。因男童設籍新北，保母則是在台北，使得雙北縣市首長被認為沒盡到督導責任，被批評是踢皮球。國民黨主席朱立倫今（13日）於中常會上表示，「要求中央與地方做好社會防護網，並要求衛福部負責」，還是希望立法院黨團要做每一位縣市長的強力後盾，別讓民進黨動用司法手段來抹黑國民黨縣市。

朱立倫首先感謝，立院黨團從2月1日到今天，國民黨展現團結與戰鬥力，是全民都看見的，從各委員會到院會，都展現團結一致的決心，既然是在野黨就要不斷戰鬥，讓民意充分反應，為民喉舌，必須永遠站在改革一方，短短一個月，在各委員會就民眾關心的法案全力監督，民進黨碰到空前壓力，必然會做出反抗，包括各種造謠詆毀，可以看到台灣是民主國家特例，專門監督在野黨，以修理國民黨作為主要目標，真是世界奇觀。

朱立倫感嘆，國民黨監督政府時，竟然是綠委來修理污衊國民黨，過去市議會沒有這種情況，因為至少還知道要監督政府，但立法院民進黨團每天監督藍白，還透過網軍跟媒體詆毀國民黨，身為國民黨的一分子，都可以感受到這份壓力。

朱立倫批，民進黨仗著掌控大法官，任何一條改革法案，不管國際怎麼看，先喊違憲再說，過去他們主張的，現在變國民黨主張的就違憲，可能哪天人工生殖法也違憲，讓民主改革法案一一受到挫折，民主進步黨退化成民主退步黨。

朱立倫也提到震驚社會的虐兒案，絕對是目前是民眾最心痛的事，國民黨當然表示哀悼，要求中央與地方做好社會防護網，並要求衛福部負責，更應該把既存問題，包括社工嚴重不足，社工不是做功德的，不是沒有自己的壓力跟生活，要獲得的尊重不能分中央跟地方或是公益團體，用這個角度出發，就是希望保護每個孩子，「剛剛看到賴清德、蔡英文終於發表跟我一樣的說法」。

最後，朱立倫強調，還是希望立法院黨團要做每一位縣市長的強力後盾，別讓民進黨動用司法手段來抹黑國民黨縣市長。

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