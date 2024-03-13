假檢警真詐騙專設局騙長者　南警布局智逮車手

▲台南市東區一名廖姓女子日前接獲詐騙集團，指稱她疑似證件遭人冒用涉及460萬洗錢案件，要求準備刑事保證金新台幣92萬元面交，警方將計就計，順利逮捕楊姓車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區一名廖姓女子日前接獲自稱台北地方法院主任表示，指稱她疑似證件遭人冒用涉及460萬洗錢案件，要求準備刑事保證金新台幣92萬元在家中等候承辦專案人員前往取款，警方將計就計，順利逮捕31歲楊姓車手，依法送辦。2

市警一分局後甲派出所3月11日接獲71歲廖姓女子報案指稱，其先前於家中接獲自稱台北地方法院主任，向她表示證件疑似遭人冒用涉及洗錢案件，已面交1次，損失新台幣50萬元。惟詐騙集團持續與廖女聯繫，於12日要求需再繳交刑事保證金新台幣42萬元，廖女後經查證後，始驚覺遭詐騙並至轄區派出所報案。

案經該所所長林海平獲悉案情後，立即受理報案並成立專案小組積極展開調查，並與其保持關懷聯繫。當日上午獲知詐騙集團已約定面交地點交付款項，立即派遣多名警力前往富農街二段面交現場周邊埋伏守望，在上午11時許，當廖女與詐騙集團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場查獲詐欺面交車手31歲楊姓男車手，並查扣假法院公證本票1份、假證件1張、手機1支等相關證物帶所調查，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第一分局呼籲，民眾若接獲自稱檢警來電，應注意檢警絕對不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄，亦不會要求匯款、轉帳、交付金融帳戶密碼及監管財產，若對方提出要求，應多加提防並謹慎查證，民眾如接獲可疑來電或訊息，可撥打165防詐騙諮詢專線查證，或致電110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」之原則，才能避免成為詐騙集團口中的肥羊。