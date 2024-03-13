竊賊躲暗處剝「皮」太專心　南警站後面看他渾然不知

▲48歲陳姓男子躲在停車場暗處，專注使用美工刀在將竊得電線剝皮，以為不會被發現，卻完全不知員警悄然而至，當場人贓俱獲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局大灣派出所警員簡莘蓁、顏夆霖、劉宜婷等3員，13日晚間執行巡邏勒務時，經永康區崑大路某巷內停車場空地時，眼尖發現1名男子躲在暗處形跡可疑，即下車徒步前往盤查該男子，待員警接近時，竟發現該男子正在將竊來的電線「剝皮」，當場人贓俱獲。

據了解，該名48歲陳姓男子躲在停車場暗處，專注使用美工刀在將電線剝皮，以為不會被發現，卻完全不知員警悄然而至，當轉頭發現員警時大吃一驚且神色慌張，而陳嫌在員警詢問下坦承，現場2捆電線係在歸仁區某處建築工地竊取，並騎車載運到人煙罕至的停車場，打算在此先將電線剝皮後再想辦法銷贓。

另外，員警現場蒐證時發現陳嫌騎乘之重機車車牌與車籍資料不符，進一步檢查後發現車牌有所端倪，原來陳嫌為免犯行遭人查獲，使用黑色膠帶將車號數字6變造為數字8，以增加警方查緝難度。本案陳嫌自作聰明，以為停車場人煙稀少，卻仍遭員警眼尖查獲，全案依竊盜、偽造文書等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

永康分局分局長邱顯良對於員警落實勤務，主動盤查可疑人車，深表讚許，同時勉勵所屬員警利用各項勤務查緝不法，以淨化轄區治安。