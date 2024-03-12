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社會 社會焦點 保障人權

30歲單純男大暈船！網戀願當詐團工具人　被抓喊：不再相信愛情

▲▼30歲工人大暈船！網戀1周自願當詐團工具人　被抓喊：再也不相信愛情。（圖／記者許權毅翻攝）

▲基隆市一名30歲孫姓男子被詐團旗下女子愛情詐騙，再指使孫男去當車手。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

基隆一名30歲孫姓男子跟一名女網友交往1周，對方靠著甜言蜜語，要求孫男到台中幫忙「跑腿、領貨款」，孫男雖有懷疑，7日仍專程南下當「工具人」，結果被警方當場抓到。警方一看雙方對話，認定「女網友是詐團」，孫男被當車手，讓孫男崩潰說：「再也不相信愛情！」

台中市第二警分局表示，育才派出所員警7日執行防範車手勤務時，在北區某超商前看見一名男子張頭望腦，在ATM附近徘徊，相當可疑，發現男子持2張提款卡不斷操作，立即上前攔查抓人，發現他是30歲孫男，替詐團擔任車手。

▲▼30歲工人大暈船！網戀1周自願當詐團工具人　被抓喊：再也不相信愛情。（圖／記者許權毅翻攝）

經警方追查，另名45歲王男遭詐團欺騙，稱要跟外籍女子結婚，需要提供「認證帳戶」，就將2張提款卡寄出給詐團。該詐團再利用假愛情詐騙找上孫男，詐團女子跟孫男交往一周、見面一次，就讓孫男大暈船。

詐團女子見孫男上鉤，開始使用甜言蜜語攻勢，要孫男專程從基隆南下台中，協助「跑腿、領貨款」，事後會再給孫男每次300塊佣金，孫男雖心中想起是詐團手法，仍為了「愛情」心甘情願當起工具人。

孫男7日拿著受害者王男的提款卡，跑到台中市北區超商，當場被警方抓到，孫男還向警方說：「再也不相信愛情。」全案經警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署，聲押獲准。

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