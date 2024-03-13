藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐影片瘋傳

記者張靖榕／綜合報導

日本迴轉壽司業者藏壽司，近日改以系統計算回收餐盤，以減少人工計算的疏失，卻也衍伸新的問題，一名男網友找到規避系統計盤的方法，還將過程拍成影片PO網，盤子雖然投入了，系統卻沒有計算到，等於白吃一盤，引起網友熱議。

▲日本網友把規避藏壽司計盤的方式拍攝下來。（圖／翻攝X）



藏壽司計盤方式與其他業者不同，他們改成讓顧客主動投盤進入桌旁的回收孔中，機器同時計算投入的盤數，再顯示在螢幕上，成為最後結單的依據。

一名男網友拍攝影片，將盤子快速推入回收孔中，螢幕顯示盤數卻沒有改變，似乎只要速度夠快，系統就可能偵測不到。影片超過840萬人留言，2.7萬人轉傳，還有近千人留言。

日本網友紛紛表達想法，「又是一個令人擔心的事，不知道會不會有很多人模仿...」、「為什麼不好好吃飯、好好計盤，又不貴」、「店裡都有監視器，我不相信調監視器會抓不到人」、「在餐飲業的同事說來吃壽司把盤子藏起來的大有人在，幾乎是日常了」、「還是勸大家不要這樣做，社會需要彼此信任。」

無法確定男子事後是否有主動向店家反映系統問題，許多日本網友也呼籲「不要模仿犯罪」，還有人認為系統在推出前的測試不夠完善，希望藏壽司盡快改善。