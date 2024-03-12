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赴日旅遊要變貴了！又有一地區開徵「住宿稅」　最多每晚貴2千

▲▼ 北海道,雪景,日本。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北海道的新雪谷町今年11月開徵住宿稅，每晚最多要貴2千日圓。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

日本政府總務省今天表示，總務大臣松本剛明已同意北海道新雪谷町開徵住宿稅。這項新稅預計從今年11月起開徵，根據飯店房價高低最多將徵收每晚2000日圓（約新台幣425元）。

日本共同社報導，住宿稅課徵對象排除修學旅行及學校活動的住宿客。

日本經濟新聞報導，新雪谷町（也譯二世谷町）議會2023年12月通過有關開徵住宿稅的自治條例，並跟總務省展開協商。日本法律規定地方政府要新創「法定外稅」的新稅時，必須獲總務大臣同意。

新雪谷町這項條例預計今年11月1日上路，每晚住房費用未滿5001日圓課徵100日圓、5001日圓到未滿2萬日圓課徵200日圓、2萬日圓到未滿5萬日圓開徵500日圓、5萬日圓到未滿10萬日圓開徵1000日圓，如果每晚房價超過10萬日圓的話開徵2000日圓。

▲日本，北海道，雪景。（圖／翻攝Pixabay）

▲北海道的新雪谷町今年11月開徵住宿稅，每晚最多要貴2千日圓。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

新雪谷町有許多高級飯店座落，所以相較其他已在徵收住宿稅的日本其他城市來說，新雪谷町的住宿稅金額要來得更高。住宿稅開徵對象包括外國人及日本人。

新雪谷町公所預估，待住宿稅順利上路後，一般情況下每年可徵收約1億6200萬日圓稅收，這筆收入將被用在擴充當地交通網及數位化觀光導覽等方面。

除了新雪谷町外，北海道政府2月已彙整住宿稅方案，根據每晚房價高低課徵100日圓到500日圓不等住宿稅；而包括札幌市及函館市等逾10個地方政府，也都在準備開徵各自的住宿稅。

從東京都政府2002年開日本先河向住宿客徵收住宿稅後，大阪府接著在2017年開徵、京都市2018年開徵等，徵收住宿稅風潮逐步擴大到有觀光發展需求的地方政府。

目前傳出東京都政府也有調整住宿稅的動作。東京都政府稅制調查會2023年10月彙整一份報告書，提到基於住宿費用上漲及觀光產業振興費用支出增加，「調高稅金負擔水準的方向是適當的」。

東京都政府將先調查住宿費用的實際狀況，及目前開徵住宿稅的地方政府徵收狀況，再來檢討現行徵稅制度。

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