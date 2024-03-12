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韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

▲▼南韓全北大學醫學院教授聚集在教室緊急召開會議，針對政府推動醫療改革商討對策。（圖／CFP）

▲南韓全北大學醫學院教授聚集在教室緊急召開會議，針對政府推動醫療改革商討對策。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府2月寄出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻引來近1萬2千多名住院與實習醫師集體罷工反對，試圖透過醫療人力空缺癱瘓醫療系統，如今罷工進入第三周，隨著政府強硬宣布針對5千名住院醫師祭出吊扣醫師執照等行政處分，連帶造成醫學院教授表達不滿，宣布下周集體請辭。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，南韓總統尹錫悅今（12）日在總統辦公室召開的首席秘書官會議上，針對如今住院醫師罷工潮發言，表示政府祭出的醫療改革將會如期推動、依照原則進行，呼籲打算罷工的醫學院教授能夠儘速回到病患身邊，和政府集思廣益解決住院醫師罷工的問題，否則將視違反醫療法一同懲處。

對於南韓政府強硬推動醫療改革，首爾大學醫院教授協議會非常對策委員會昨（11）日召開緊急會議後向政府放話，一旦政府無意推動合理方案解決眼下事態發展，那麼醫學院教授將從18日起集體遞出辭呈。

該協議會旗下所屬教授共有430名，分別來自首爾大學醫院、江南中心、盆唐首爾大學醫院、首爾市Boramae醫院。

首爾大學醫學院教授強調，遞出辭呈意味著教授將不會出席授課、也不會進行診療，不過在辭呈受理之前，在減少門診數的同時，將同樣手護急診室和加護病房。

▲▼南韓首爾市區某間醫院的候診大廳，排隊掛號的病患正等候看診。（圖／CFP）

▲南韓首爾市區某間醫院的候診大廳，排隊掛號的病患正等候看診。（圖／CFP）

報導指出，南韓保健福祉部部長曹圭鴻11日和住院醫師進行檯面下的會談，是雙方自從罷工潮爆發以後的首次會面，不過南韓政府和醫療界並未對外公開雙方的談論內容。

另外，隨著主要綜合大型醫院、教學醫院的住院醫師發動罷工潮超過3周，許多病患如今轉而擁入專科醫院接受診療，南韓政府也計畫調整住院醫師的比例，作為4大醫療改革之一，未來成立醫療機構時所聘用的住院醫師，在人數上將會僅占專科醫師的一半。

統計指出，目前南韓國內上級綜合醫院住院醫師的所佔比例為40%，然而美國與日本等主要先進國家的住院醫師比例僅約10%。

據悉，南韓政府8日已向4944名違反「業務強制執行命令」的住院醫師寄發行政處分事前通知書，是吊扣醫師執照（至少3個月）前的最後通牒，而面對如今醫院嚴重缺乏醫療人力，也設法從軍方調派服役中的軍醫官、公共保健醫師。

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