日本自民黨懇親會變酒店場！　全場辣妹艷舞玩色色遊戲

▲多名辣妹跳艷舞，與現場政客大玩色色遊戲，包括用嘴傳遞鈔票紙條、肢體摸摸樂等。（翻自negisoku.com）

圖文／鏡週刊

日本自民黨青年局日前遭到《產經新聞》報導，去年11月一場「懇親會」變成了酒店場，全場不僅邀來辣妹艷舞，還當場與政客們玩起色色遊戲。相關新聞和報導流出後，讓網友們超級傻眼。

據悉這場懇親會，在去年11月18日於和歌山市內飯店「Hotel Avalorm Kinokuni」舉辦，現場參加者主要以近畿區的年輕議員為主，約有50人參加。不過從《產經》取得的影像也顯示，現場的懇親會宛如酒店場，有多名辣妹登台跳艷舞，更與現場政客大玩色色遊戲，包括用嘴傳遞鈔票紙條，還有肢體摸摸樂等。

▲現場邀來辣妹們熱舞。（翻自negisoku.com）

▲有網友找出這群辣妹團。（翻自negisoku.com）

另外一項爭議點，則是舉辦懇親會的資金來源。報導指出，懇親會費用雖然是由自民黨本部與和歌山縣聯合會支出，但當中可能包含公費，因為自民黨總部接受來自政府的政黨補助金，和歌山縣聯合會每年也會從黨本部獲得補助金。

不少網友看到相關消息後，紛紛直呼：「原來我們繳的稅金是這樣用的...」、「臥槽！政黨懇親會可以這樣辦！」、「根本酒池肉林大會。」由於事件越演越烈，自民黨青年局事後公開謝罪，自民黨青年局長、眾議院議員藤原崇也表示願意負起責任而辭職，據悉當時藤原崇也有參加這場聚會，但他強調「沒有碰觸舞者的身體」。另外，同樣出席該聚會的青年局長代理人中曾根康隆也請辭職務。

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