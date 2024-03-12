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丟鉛筆盒惹禍！日國三男學生被同學打到「腎臟損傷」　重傷送醫

▲▼男學生,男老師,教室,考試。（圖／CFP）

▲男學生亂丟鉛筆盒惹毛同學，被打到腎臟受損。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣2023年發生嚴重校園霸凌事件，當時一名國中三年級男學生在下課時間遭到另一名同學毆打，倒地不起，身受重傷。送院後經醫師診斷確認腎臟受損，至少需要6個月才能痊癒。而動手的男學生則因未成年，因此僅獲少年保護觀察處分。

根據《讀賣電視台》報導，一名就讀於兵庫縣西脇市某市立中學的國中三年級男學生2023年7月6日在校內遭到同學毆打。西脇市立教育委員會表示，霸凌事件發生在課間時間，該名同樣就讀三年級的男學生在教室與走廊接連毆打、狠踹被害學生的側腹與背部，將被害人打倒在地。

被打的男學生受到重傷，送醫後確認腎臟受損，需要治療6個月才能痊癒。而動手的男學生因傷害事實被兵庫縣西脇警署送交家庭法院，1月在少年法庭被判少年保護觀察處分。

根據西脇市立教育委員會調查，此次案件並非日常間的校園霸凌，是因為被打的男學生將鉛筆盒往另一名男學生方向丟，砸到對方臉部，被砸的男學生一時憤怒，便對被害人施暴。

西脇市立教育委員會根據霸凌防止對策推進法，將此次案例認定為重大事件，校方也將設置調查委員會，徹底展開調查，預計3月中旬將提出報告書。被害男學生目前已經出院，並自2023年9月重新返校上課。

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