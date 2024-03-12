網哀「社工集體創傷日」！看她被上銬哭了⋯作家批：還在燒女巫

▲兒福聯盟陳姓社工遭上銬移送。（圖／記者張君豪攝）

記者林育綾／綜合報導

1歲男童凱凱（化名）疑遭劉姓保母姊妹虐死引發各界震驚，兒福聯盟負責訪視的陳姓社工也被質疑包庇，今（12）日下午陳女被警方依過失致死等罪嫌，上銬移送地檢署複訊。不過粉專「台灣社工資訊交流團」在稍早PO文「113.03.12 社工集體創傷日」，數千網友按讚留言，許多同為社工的人抱不平，「看她被上銬時，心痛跟著哭了」。還有社工作家阿九發文感嘆，「我以為我們已經很進步了，但卻還是跟中世紀一樣燒女巫。」

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▲台灣社工資訊交流團PO文「113.03.12 社工集體創傷日」。（圖／翻攝自台灣社工資訊交流團）

「台灣社工資訊交流團」在稍早PO文「113.03.12 社工集體創傷日」，引來上千網友按讚，並紛紛留言「第一線擔負起一個人的生命，出事了第一個被檢討」、「同為第一線社工，看到社工戴上手銬新聞，我都想哭了！怎麼檢討社工@@？」

還有人說，「究竟對主責社工上銬的適當性與必要性為何？主責社工的所屬單位有沒有進行提供相關的法律諮詢，法律支持及心理支持？在網路鋪天蓋地的惡意下，真的好怕她會想不開，從此，誰還想當社工？」、「該是加害人被檢討，而不是社工」、「社工的流逝真的不是沒有原因，為社會付出，換來的卻是如此。」

而同樣身為社工的作家阿九，更在粉專「阿九的狗屁倒灶」痛心發文，「我以為我們已經很進步了，但卻還是跟中世紀一樣燒女巫。」他表示，「主責社工被上銬，甚至還流出她過往的求學歷程、新聞、日常照片。等一下，直接施虐的保母不去問責，把砲口對準社工？」

阿九直批，這樣的行為根本是「未審先判」，甚至一堆人斬釘截鐵的說社工造假紀錄。他認為，社會事件發生時，究責只是個過程，重點還是應該放在「未來如何防範類似事件再度發生」，例如提高訪視頻率，並注意案量是否超負荷，聘僱足夠的社工減輕案量，提供更高品質的監督與服務。

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他直言「燒掉一個女巫，不能夠解決問題。何況，你確定這個女巫應該燒？」並痛心寫下「灰燼中，浮現千百張臉孔。這是我們，我們社工，多害怕下一個被燒的人是我們。」、「烈火之外，數以萬計的民眾火冒三丈，添加材火。以為燒死女巫，村莊就能就此太平。殊不知，這把火燒掉的是其他更多兢兢業業的社工的雄心，我們的價值，隨著烈火，也化成熊熊火焰的燃料。」