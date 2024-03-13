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盼中央主責建「共訪」機制　蔣萬安談保母虐童案：非常痛心不捨

記者袁茵／台北報導

1歲男童凱凱（化名）2023年9月透過兒福聯盟轉介，交由劉姓保母姊妹照顧，儘管社工3個月來進行3次訪視，但都沒察覺到異樣，最終凱凱慘遭凌虐，同年12月送醫不治，引發全民公憤。由於凱凱死於台北萬芳醫院，且劉姓姐妹為台北市登記保母，面對此案，台北市長蔣萬安提出3點改善方法，並希望中央擔任主責單位，與地方建立「共訪機制」。

▲▼台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。（圖／記者黃國霖攝，下同）

蔣萬安13日參訪台北家扶中心中正服務處，會後接受媒體訪問。蔣萬安表示，最近大家都非常關注的保母虐嬰案，讓他感到非常痛心、難過，也非常不捨，凱凱只是一位手無縛雞之力的一歲男孩，遭受虐待沒辦法反抗、求助，「這是多麼巨大的痛苦？身為3個孩子的父親，無法想像這樣的事情發生在自己孩子身上，心裡會有多痛。」

蔣萬安提及，自己12日也公開呼籲，在面對凱凱這件事情，沒有人是局外人，每一個人都應該抱持著「寧可管太多，不要管太少」這樣的心態。凱凱是在出養之前受保母托育，家庭狀況比較特殊，政府就應該負起全面的責任，當這類孩子的靠山，所以不管從中央到地方，從幼兒專責醫師制度到寄養家庭的功能，到社工共訪的機制，有很多層面都可以來做。

蔣萬安也點出3個改善措施，第一是幼兒專責醫師的制度，其實中央已有這樣的制度，所以希望能發揮功能，目標是希望國家可以照顧0到3歲的孩子，不要發生類似事情，但是目前了解涵蓋率不到5成，很多高風險的兒少並沒有納入，包括已經出生的幼兒是不是有被納入，以及有沒有具體執行相關的成效，這都是現在非常實際的現況問題。

蔣萬安指出，所以也即刻請社會局相關單位來聯繫中央，希望中央能夠將系統性的資料給予地方政府，才能夠即刻的來落實制度推動，這個部分大家要一起努力。

▲▼台北市長蔣萬安、社會局長姚淑文受訪。。（圖／記者黃國霖攝）

蔣萬安說，第二個是增設「共訪機制」，凱凱是新北市出養的孩子，由中央委託兒福聯盟，兒福聯盟找到保母，而保姆則在台北市執業，希望未來能夠有一個「共訪機制」，例如這一次若有彼此相互通報的機制，讓更多人能夠注意到問題，是不是就可以避免這樣的事情發生？

蔣萬安建議，包括委託方、受託方、保母轄管方，建立一個「共訪機制」，希望中央可以一起來做，而在「共訪機制」建立之前，已經要求社會局即刻提高訪視的頻率，對於出養孩子在中繼受保姆托育，提高每個月至少訪視一次；另對於全日托育，就是一整天都在保姆家的全日托育的情形，每年也至少是6次；至於外界關心保母領證、考核、評鑑，以及家長推薦這樣的機制，也請社會局即刻來規劃。

蔣萬安稱，第三點是「寄養家庭的功能」，今日看見幾位寄養家庭媽媽現身說法、分享經驗，他很感動，所以未來對於這些家庭狀況比較特殊，也就是沒有依靠或是家庭失去功能，沒有辦法即刻回到原生家庭等的孩子，當保姆成為一個出收養之前的中繼以外，寄養家庭是不是也是一個選項？很希望跟中央一起來研議，來看是不是能夠讓寄養家庭發揮功能。

蔣萬安說，台北市已經修法提高了對於寄養家庭的獎勵金，希望能夠增加量能，有更多人加入這個行列，能夠發揮相關的功能，「這些都是我們即刻提出來很多的做法，也希望能夠守護每一個孩子。」

針對三方「共訪機制」需要有主責單位，否則反而變成多頭馬車？蔣萬安回應，希望中央能夠來統籌協調，建立一個「共訪機制」，地方政府都非常願意來加入此機制，「我們在第一線執行的過程，認為這樣的一個相互彼此通報，『共訪機制』可以避免類似事情再次發生的機率。」

至於要增加訪視頻率，但保母過去完全沒紀錄，要如何發掘該名保母有問題？蔣萬安表示，提高訪視的頻率只是方法之一，所以在很多層面都必須要來精進，包括保母認證、領證、後續的考核、評鑑，以及家長的推薦，整套機制從源頭開始，到後來特別對於高風險兒少，也就是家境特殊、背景複雜，或者是無依靠、沒辦法馬上回歸到原生家庭的孩子，來用一個共訪機制等，而機制建立前，也提高訪視的頻率等做法，希望全面來補足目前社會安全網可能不足的地方。

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