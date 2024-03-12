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社會 社會焦點 保障人權

凱凱去年9月就遭凌虐額頭瘀腫　檢方要查兒福聯盟疏失責任

記者張君豪／台北報導

台北市文山區去年12月爆發年僅1歲的男童凱凱遭劉姓保母姊妹虐殺身亡，兒福聯盟11日強調有派遣社工依法查訪，但從去年9月到11月間並未發現異常，此說法直接遭到凱凱家族的友人駁斥「法醫驗屍報告指出凱凱身亡原因是長期受虐」、「社工根本沒有善盡監督責任」，家屬並指出，希望透過凱凱的犧牲，讓政府及相關機關正視中途機構未盡監督查訪責任問題。

▲▼ 兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者張君豪攝）

陳姓女社工無視凱凱照片異常傷勢和沮喪無助神情，被警方上銬移送。（圖說下同／翻攝網路）

家屬並指出，關於陳姓女社工所謂的查訪，「實際上只是根據劉姓保母提供的照片做為應付」，並非有實際訪視，卻被拿來當訪視回報的照片，而且根據陳姓女社工提供給家屬、2023年10月24日陳姓女社工回傳給家屬的照片，肉眼就可看出男童凱凱眼神消極呆滯、身形明顯消瘦且充滿無助感，且額頭上有明顯瘀青腫脹的情況，怎可說是毫無異狀。

▲陳姓女社工無視凱凱照片異常傷勢和沮喪無助神情，被警方上銬移送。（圖說下同／翻攝網路）

另外，包含陳姓女社工回報兒福聯盟：凱凱因磨牙牙齒掉了4顆，「任何有養育過幼童的家長、為人父母者」豈有看過小孩因為磨牙大規模掉牙的離譜狀況，顯見陳姓女社工根本沒有實際訪視，家屬質疑兒福聯盟的說法和聲明根本就是謊話連篇。

12日文山二警分局專案小組以涉嫌過失致死罪嫌拘提陳姓女社工到案，並大規模搜索兒福聯盟及陳女住家，查扣包含電腦、筆電、手機等電磁紀錄、及文件資料，陳姓女社工12日傍晚遭警方上銬移送北檢複訊，至於兒福聯盟是否涉及中介及安置高關懷幼童查訪疏失，仍有待檢警深入追查。
▲陳姓女社工無視凱凱照片異常傷勢和沮喪無助神情，被警方上銬移送。（圖說下同／翻攝網路）

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