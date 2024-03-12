兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

▲國民黨立委王育敏。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市一名1歲多的男童，去年9月經新北社會局以及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，保母手段兇殘也引爆全民怒火，居中轉介的兒福聯盟及前執行長、現任董事、國民黨立委王育敏社群也被灌爆，但她未多作表態，僅PO出在台中巨蛋剪綵照片，事發數日後，王育敏才在臉書表示，下週將在衛環委員會召開會議。但民眾不買單相關說法，紛紛留言痛批，「保母妳們找的，訪視也是妳們，出事全推給政府」、「兒福董事最近才知道這件事？」

北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟轉介安置，由劉姓保母姊妹照顧，卻遭餵餿水、狂揍虐待喪命，雙手指甲甚至全被拔光、雙腿嚴重變形，引發全民公憤，兒盟董事長林志嘉今天下午親上火線，率領兒盟主管向男童家屬、社會大眾鞠躬致歉。

然而，兒福聯盟在去年12月就知道該起虐童事件，卻直到今年3月家屬爆料才讓此事曝光，大批不滿民眾湧入兒福聯盟社群痛罵，而國民黨立委王育敏為兒盟前執行長、現任董事，但事發至今未置一詞，僅在臉書PO出至台中巨蛋剪綵的照片，引爆民眾怒火，她今才緊急回應，面對這起悲劇事件，她非常心痛，下周將會在衛環委員會召開相關會議，反省與檢討，捍衛孩子的權益。

王育敏表示，事件發生後她的國會辦公室已經著手針對這個事件中社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討。對於兩歲以下的幼童沒有足夠能力表達自身狀況，應該加強社工訪視的密度及強度，並且嚴格掌控社工的訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時的採取行動，避免悲劇發生。

王育敏也強調，全日托長時間相處的型態，保母個人的心理和精神狀態，對兒童的影響非常大，為了確保保母的身心健康，未來在居家式托育服務登記證的申請資格上，應該要求附上身心科檢查證明。

但對於王育敏回應，網友並不買單，紛紛留言痛批，「去年底的事現在才被爆料是因為你列國民黨不分區立委的關係嗎？」、「只管中配笑，不管台童哭」、「社會安全網破掉就有你們這些幫兇！」、「貴黨的首長只會去蹭貴族學校，虐童事件甩得甩推得推」、「身為兒福聯盟的董事，這件事情最好最近才知道喔」、「保母妳們找的，訪視也是妳們，出事全推給政府，真是令人生氣！」、「就是有妳們這些門神不然哪有本事買這麼貴的不動產！」、「社會安全網是妳戳破的吧？」、「新北社會局、台北社會局、兒福聯盟都他們的人結果還踢來踢去」。