兒福社工女神起底！班級排16名指考逆襲525分　棄台大法律念社工

▲涉案陳姓社工（右）考大學時成績衝到525.3分，放棄台大法律，選擇就讀台大社工 。（圖／翻攝台大社科電子報）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）由於家庭功能不彰，經兒福聯盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料卻遭保母虐死，負責訪視的陳姓社工因此被質疑包庇。據悉，陳姓社工由於爸爸是牧師，自幼在教會長大、常跟爸爸做社會服務，因此立志成為社工，考大學時成績衝到525.3分，捨棄台大法律系、錄取台大社工系圓夢。

29歲陳姓女社工的爸爸是台北市文山區某教會牧師，她從小就跟著爸爸一起上教會，在教會度過童年，就讀國中後開始跟隨教會成員一起到偏鄉服務社區，幫忙照顧與陪伴當地弱勢或其他教會小朋友，也因為受到父親影響，一直以社工系為第一志願

陳女高中時就讀景美女中，高一考試成績表現一般，最差曾一度考到班級第16名，高二後才考進班級前5名，但成績僅在中等，模擬考多在56級分左右，為了考上夢想志願，高三期間她努力衝刺課業，成功在學測考出64級分，可惜的是申請台大社工仍失敗。

學測申請失敗後，她沒有放棄，決定指考在拚一次，在她的努力與堅持下，指考時成績衝到525.3分，捨棄台大法律系，成錄取台大社工系。她說，這次能考到525.3分簡直是奇蹟，尤其是她平常最不擅長的國文，居然考到了頂標，讓她非常開心，終於能到喜歡的科系與學校就讀。

▲陳姓社工目前已被警方帶回偵訊。（圖／記者黃彥傑攝）

陳女的外型清秀，曾經被系上封為台大社工女神，過去也曾出國實習，十分熱衷志工服務，沒想到男童遭保母虐死事件，她疑似涉及照護紀錄不實、偽造文書，她的臉書在事件發生後已低調關閉。警方目前已經將陳女帶回，將針對是否涉及「偽造不實的訪查紀錄」偵訊釐清。