虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

▲總統蔡英文12日出席「113年一起集點樹－植樹節植樹活動」。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

一名男嬰遭保母凌虐致死案震驚社會，對於此事總統蔡英文均未表態，甚至在今（12日）在臉書上放在自己在政大種樹的照片，讓不少網友不滿在貼文底下留言表示，「總統可以發言譴責一下虐兒保母嗎！」、「虐童案能重視一下嗎」、「果然是沒生過小孩的人，只關心種樹」、「受虐死的怎麼辦」。

蔡英文下午在臉書上寫到，「每年三月，是我們的植樹月。植樹可以改善空氣品質、調節氣候、也保護生物多樣性，對環境保育相當重要。今年，我們以『一起集點樹』的主題，希望大家響應植樹活動，為台灣的環境保育，匯聚更大的力量」。

蔡英文也提到，農業部也推動許多創新政策，為台灣帶來更多優質的林產品。像是，透過推廣「林下經濟」，妥善利用林地的生態環境，發展森林副產品產業，帶動地方生態旅遊和友善農業。「讓我們持續紮根環境教育，喚起更多人的環保和淨零意識，共同為地球盡一分心力」。

未料，這樣的發文讓不少網友不滿，對於蔡英文未對於今日社會關注的虐童案表態，紛紛留言表示，「有這樣的政府，這樣什麽都不管的總統，人民難怪都要自求多福、自立自强！」、「受虐死的怎麼辦」、「請總統協助受虐小孩！社福安全網已經失能了」、「食安問題、虐童案視而不見，準備退位了種種樹真開心」。