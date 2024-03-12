　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

▲▼總統蔡英文12日出席「113年一起集點樹－植樹節植樹活動」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文12日出席「113年一起集點樹－植樹節植樹活動」。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

一名男嬰遭保母凌虐致死案震驚社會，對於此事總統蔡英文均未表態，甚至在今（12日）在臉書上放在自己在政大種樹的照片，讓不少網友不滿在貼文底下留言表示，「總統可以發言譴責一下虐兒保母嗎！」、「虐童案能重視一下嗎」、「果然是沒生過小孩的人，只關心種樹」、「受虐死的怎麼辦」。

蔡英文下午在臉書上寫到，「每年三月，是我們的植樹月。植樹可以改善空氣品質、調節氣候、也保護生物多樣性，對環境保育相當重要。今年，我們以『一起集點樹』的主題，希望大家響應植樹活動，為台灣的環境保育，匯聚更大的力量」。

蔡英文也提到，農業部也推動許多創新政策，為台灣帶來更多優質的林產品。像是，透過推廣「林下經濟」，妥善利用林地的生態環境，發展森林副產品產業，帶動地方生態旅遊和友善農業。「讓我們持續紮根環境教育，喚起更多人的環保和淨零意識，共同為地球盡一分心力」。

未料，這樣的發文讓不少網友不滿，對於蔡英文未對於今日社會關注的虐童案表態，紛紛留言表示，「有這樣的政府，這樣什麽都不管的總統，人民難怪都要自求多福、自立自强！」、「受虐死的怎麼辦」、「請總統協助受虐小孩！社福安全網已經失能了」、「食安問題、虐童案視而不見，準備退位了種種樹真開心」。

ET快訊
冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度
孫芸芸23歲超正女兒爆出道！本人2字駁斥
蔡英文PO種樹文　網怒灌臉書：受虐死的怎麼辦
徐乃麟學霸兒娶回韓女友！　爸霸氣買單300萬婚禮
1歲凱凱遭虐死　衛福部6點檢討
親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了
社工正面照曝！　被封台大社工女神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

1歲童慘遭保母虐死　陳昭姿怒點兒福聯盟這句話「根本是卸責」

她爆綠「國務青」拿民主基金會錢輔選　陳建仁：還沒看到結案報告

綠營檢討部長去留？　鄭文燦「民主政治常態」：沒有刻意歸責

凌濤捐1日所得予社福機構　怒保母虐童轟：薛瑞元下台

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

2月物價年增率破3%、4月電價漲　藍委開酸：選錯的人、走貴的路

邱國正曝「在地協力者」界定　綠委籲用光譜判定：成立卓越中心應對

1歲男童遭保母凌虐慘死　許淑華：應增加不定期訪視次數

虐童案全民爆怒火！　藍委提修正草案「增殺童罪、虐童不得假釋」

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

1歲童慘遭保母虐死　陳昭姿怒點兒福聯盟這句話「根本是卸責」

她爆綠「國務青」拿民主基金會錢輔選　陳建仁：還沒看到結案報告

綠營檢討部長去留？　鄭文燦「民主政治常態」：沒有刻意歸責

凌濤捐1日所得予社福機構　怒保母虐童轟：薛瑞元下台

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

2月物價年增率破3%、4月電價漲　藍委開酸：選錯的人、走貴的路

邱國正曝「在地協力者」界定　綠委籲用光譜判定：成立卓越中心應對

1歲男童遭保母凌虐慘死　許淑華：應增加不定期訪視次數

虐童案全民爆怒火！　藍委提修正草案「增殺童罪、虐童不得假釋」

預售339萬起！BMW「i5 Touring豪華電動旅行車」雙車型開賣

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

北市公費流感疫苗「剩不到1千劑」　明起2大醫療院所接種

桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

篠崎泫兒時受虐「怎麼被發現的？」　提親身經歷3建議：情緒騙不了人

大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽　結合運科擴能推展帆船運動

以為出去玩！貴賓犬聽「恐怖一句話」笑容消失　垂頭逃避笑翻媽

RIIZE Anton「牽手約會照」掀熱戀風波！女方親發聲澄清：是兒時好友

韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

游錫堃搬離立法院長官邸！　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　2藍民代也漏報「她罰最多」

檢出蘇丹紅廠商　政院共識：無限期禁止輸入

黃瀞瑩曝找柯文哲、王世堅當證婚人原因

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

樹林火災濃煙飄散6地注意！　侯友宜提醒：避免戶外長時間逗留

黃捷提案陸配入籍宣誓「放棄中國籍」　點與外配差異：修法有其必要

更多熱門

相關新聞

國策顧問張甲長病逝　蔡英文赴台東弔唁

國策顧問張甲長病逝　蔡英文赴台東弔唁

曾擔任3屆台東議員也是國策顧問和民進黨台東縣黨部代理主委張甲長，日前病逝，享壽80歲。總統蔡英文12日也親赴台東，弔唁日前因病去世的國策顧問、民進黨台東黨部代理主委張甲長； 蔡總統握著家屬雙手，低頭慰問致意。

凌濤捐1日所得予社福機構　怒保母虐童轟：薛瑞元下台

凌濤捐1日所得予社福機構　怒保母虐童轟：薛瑞元下台

虐童案全民爆怒火！　藍委提修正草案「增殺童罪、虐童不得假釋」

虐童案全民爆怒火！　藍委提修正草案「增殺童罪、虐童不得假釋」

男童遭保母虐死！曾國城憤怒「這太狠了」

男童遭保母虐死！曾國城憤怒「這太狠了」

男童遭虐死引發「退捐潮」　兒盟：虛心接受、尊重民眾

男童遭虐死引發「退捐潮」　兒盟：虛心接受、尊重民眾

關鍵字：

虐童案蔡英文臉書受虐

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面