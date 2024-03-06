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社會 社會焦點 保障人權

獨／統促男黑歷史曝！曾任白狼隨扈　出身松聯幫靠狠勁打天下

▲▼ 修杰楷、王柏傑、Sam慶生變成肢體衝突，女服務生。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲修杰楷、王柏傑、Sam慶生變成肢體衝突。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市忠孝錢櫃6日凌晨爆發一起5人鬥毆衝突，其中兩人是知名藝人修杰楷與王柏傑，先動手打人的則統促黨成員陳亞豪（34歲）和羅羣升，陳亞豪個性衝動遇事習慣以暴力動手解決，今年1月初曾在台北地檢署揮拳攻擊拍攝的攝影記者躍上新聞版面，這次又動手毆打藝人再次成為社會焦點。

據轄區大安警方調查，發現當時陳、羅兩人飲酒唱歌完準備離開，巧遇要到忠孝錢櫃10樓唱歌的修杰楷、王柏傑、及小鬼妹婿、潮牌服裝設計師林書弘，與3人一起要進入忠孝錢櫃10樓109包廂的還有林書弘的女性友人，但因該女驚嚇過度，且沒有參與鬥毆警方讓她先行離去。

動手的陳亞豪和羅羣升聲稱認識王柏傑，當時在電梯口是要打招呼，但陳認為林男當時看他很不禮貌「感覺在嗆我」，於是在10樓走廊大打出手，甚至作勢拿起滅火器要攻擊對方；王柏傑則坦承透過朋友曾與陳亞豪見過一次面，但並不相熟，但陳男兩人發狂攻擊林男，王柏傑和修杰楷也只能被迫出手保護林書弘，5人在走廊和包廂內大打出手，修杰楷眼角被打傷、王柏傑則被打到頭破血流，林身上也有多處擦挫傷，雖然5人待警方到場並不提告，警方仍依觸犯《社維法》將5人移送法院裁罰。

▲▼統促黨成員陳亞豪。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲統促黨成員陳亞豪。（圖下同／記者黃彥傑翻攝）

統促黨成員陳亞豪則被起底，知情人士透露，陳亞豪在忠孝錢櫃動手打人早非第一遭，早在2020年4月30日凌晨同樣在北市忠孝錢櫃酒後與人發生衝突，徒手揮拳並持彈簧刀攻擊對方，導致對方頭破血流，當時同樣遭轄區敦南所警方逮捕，警方偵訊後並依觸犯《社維法》、《刑法》傷害等罪嫌送辦。

道上知情人士透露，陳亞豪早年混跡松聯幫，並曾涉入職棒簽賭討債，為逼債把被害人拘禁毆打，遭檢警逮捕送辦；2018年12月間他因幫在酒店當小姐的妻子索討酒店積欠薪資，持槍押走酒店經紀並向其家人強索50萬現金，之後把酒店經紀打的遍體麟傷，丟棄在萬華馬場町公園草叢。

▲▼毆打修杰楷男子、統促黨成員陳亞豪。（圖／記者黃彥傑翻攝）

但因陳亞豪喜歡以暴力解決事情，在外打架惹事生非糾紛不斷，在幫派僅是外圍成員不受重視，後來才會加入統促黨，並先後擔任統促黨總裁張安樂身邊隨扈，後來加入統促黨台南清芳黨部，並任職該黨部主委林國信身邊機要，林國信當時因違反《選罷法》、《反滲透法》遭移送台北地檢署裁定10萬元交保時，陳亞豪不滿林男步出地檢署時遭媒體拍攝、怒嗆「幹你拍我大哥」當場痛毆電視台攝影記者。

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