虐童保母「罵她畜生都汙辱動物」！美女主播氣到哭：明顯不可教化

▲高毓璘呼籲司法重判惡保母。（圖／翻攝自臉書／主播 高毓璘）

記者閔文昱／綜合報導

北市發生保母虐童致死案，1歲男童凱凱慘遭劉姓保母姊妹虐待，拔指甲、對折塞進水桶凌虐，最後更因營養不良慘死，震驚全台社會。對此，美女主播高毓璘心痛表示，勉強看完這起事件後當場氣到哭「罵她（保母）畜生都污辱了這些可愛動物」，呼籲司法必須速審從重量刑，因為該保母很明顯已「不可教化」。

高毓璘12日在臉書發文指出，近日虐童的新聞她一直不敢點開來看，其中孩子受虐的內容她光看了部分就頭皮發麻，好不容易勉強看完卻又氣到哭，讓她不禁感嘆「無比心疼這個一歲多的孩子，完全不敢相信，這保母是一個人嗎？不，她不是，罵她畜生都污辱了這些可愛動物。」

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

高毓璘呼籲，這位劉姓保母虐童情節如此重大，司法必須速審從重量刑，即使是無期徒刑都便宜了對方，「在裡面吃好睡好，比起傷痕累累、受盡折磨的孩子，拔光這爛貨的指甲都不夠，很明顯『不可教化』！」

高毓璘最後也哀悼，希望這名可憐的受虐孩童能夠安息，「願你前往美麗的淨土再無痛苦。」

貼文一出，馬上引發不少網友共鳴，紛紛認同表示「完全無法理解凌虐沒有行為能力的嬰兒，到底是什麼窩囊心態」、「真的太巨大的悲傷了，千刀萬剮都不足以她們犯下的罪」、「到底要有多變態才可以拔光一歲兒童的指甲」、「從重量刑！不要輕輕放下」、「根本是虐殺！支持唯一死刑」。

▲劉姓保母遭檢方聲押獲准。（圖／記者劉昌松攝）

回顧本起案件，警方去年12月經醫院通報發現這起保母狠心虐殺幼童命案，立刻報請台北地檢署檢察官指揮，並緊急拘提姐姐劉姓保母到案，劉女到案後否認虐待凱凱，但警方在她們文山區照顧幼兒住處發現許多用來虐待凱凱的涉案證物，檢方調查後認定姊妹涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。

另外，負責轉介的陳姓社工因訪查不實，導致凱凱長期遭虐待無法第一時間被發現顯有疏失，北市警方12日持偽造文書罪之搜索票，前往兒福聯盟辦公室搜索，並帶回陳姓社工至文山二分局訊問，下午5時許，警方依過失致死等罪嫌，將陳女上銬移送地檢署複訊。