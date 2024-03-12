「公開保母個資誰負責？」親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了

▲1歲男童被虐待，引發外界關注。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，並由劉姓保母姊妹照顧，怎料卻受虐待，最終死亡。事件引發外界高度關注，就有網友詢問「為什麼不能去看小孩？」而揭露此事的親友則透露，當初「社工就不斷找理由拒絕訪視」，且對方的日誌報告「就像交功課一樣寫好寫滿而已」。

凱凱親友在臉書揭露此事後，就有網友不解，「為什麼不能去看小孩？還有他們社工自己都不用去關心探查嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

親友回應，當初因為阿嬤沒有撫養能力，所以凱凱在4個月大時，就已交由他朋友的媽媽幫忙照顧，後來孩子生母自認沒有撫養能力，於是想找人領養孩童，「程序上經過了一年多才完成拋棄撫養權，在法院宣判後，小孩就必須轉出到兒福聯盟指派的保母那邊等待領養」。

▲▼親友指出，社工找理由拒絕他們訪視。（圖／翻攝自Facebook）

親友透露，他們當時其實有意領養，但是「社工就不斷的招（找）理由拒絕訪視，不然就說如果公開保母個資出問題誰負責之類的」，最終導致事情很嚴重了，他們才知道。

親友還指出，他們已在檢察官那邊看過社工的日誌報告，但是「基本上就像交功課一樣寫好寫滿而已，連跟弟弟的親生祖母聯絡告知問題通通都沒有」。

至於拒絕訪視的理由，親友則表示，通常都是以「保母不方便為由」，或者是小孩已經睡了、有點不舒服要約改天。

▲保母姊妹。左為姊姊，右為妹妹。（圖／翻攝自劉姓姊妹Facebook）

據悉，凱凱因父母入監服刑，加上家中財力吃緊，所以親友尋求新北社會局協助，並轉介到兒童福利聯盟辦理出養，怎料凱凱去年9月被送到北市文山區劉姓姊妹保母家中後，就開啟如地獄般的生活。

劉姓保母不但餵凱凱廚餘，還用布條反綁凱凱雙手、將凱凱對半折塞進家用水桶、拔光凱凱指甲。凱凱親友指控，凱凱被保母照顧期間，陳姓社工拒絕親人探視，「你們這些大人怎麼可以這麼壞，天理在哪裡啊！」更怒轟社福單位怎麼可以包庇壞人。

兒福聯盟發聲明指出，9、10、11月社工都有當面訪視，但劉女12月稱另一社區托育的孩子生病，社工家訪才改期，怎料12月卻傳出悲痛消息。兒福也說明，托育後，社工會定期訪視且有紀錄留存，將提供相關紀錄給監護家屬。